Le « berceau de l’humanité » a des fossiles beaucoup plus anciens que nous ne le pensions

Les fossiles trouvés dans les grottes de Sterkfontein en Afrique du Sud sont bien plus anciens qu’on ne le pensait auparavant, avec une nouvelle étude datant du matériel du patrimoine mondial de l’UNESCO d’un million d’années de plus que l’âge marqué dans les enquêtes précédentes.

Les grottes de Sterkfontein sont communément désignées par leur nom plus connu : « Le berceau de l’humanité ». Le site archéologique a commencé à être fouillé à la fin du 19ème siècle, lorsque les mineurs ont trouvé plusieurs anciens fossiles d’hominidés et les ont apportés à des scientifiques experts pour appréciation. Depuis lors, la région d’environ 47 000 hectares (ha) nous a apporté de nombreuses découvertes sur plusieurs de nos précurseurs.

Fossile de « Smallfoot », un squelette d’hominidé presque complet extrait des grottes de Sterkfontein (Image : UNESC)/Reproduction)

« Nos dates démontrent les limites du bon sens accepté que le Australopithèque africainqui est largement représenté à Sterkfontein, descend du Australopithecus afarensis. La contemporanéité des deux espèces suggère qu’un arbre généalogique plus complet a prévalu plus tôt dans le processus évolutif humain.

Autrement dit : avant, on pensait que le A. africanus était un descendant de A. afarensis. L’étude prouve cependant que les deux espèces vivaient à peu près à la même époque, il y a entre 3,4 et 3,6 millions d’années.

La découverte est d’une grande importance car, avant la publication de l’étude, le consensus scientifique était que l’Afrique de l’Est était l’origine probable des hominidés qui ont finalement évolué dans le genre. Homo auquel nous, humains contemporains, appartenons (nous sommes dans le sous-groupe Homo sapiens sapiensdescendants de Homo sapiens original).

Selon Darryl Granger, auteur de l’étude et de la recherche anthropologue, les grottes de Sterkfontein possèdent le plus de spécimens de fossiles. Australopithèque que partout ailleurs dans le monde, « mais il est difficile de leur fixer une date précise. Ces fossiles sont en fait vieux – beaucoup plus vieux que nous ne le pensions », a commenté celui qui est professeur de sciences anthropologiques à l’Université Purdue.

Comme méthode, l’équipe dirigée par l’universitaire a analysé la désintégration radioactive des roches enfouies en même temps que les fossiles, contrairement aux calculs précédemment estimés, qui se basaient sur des dépôts de calcite.

La conclusion est que les hominidés sud-africains étaient de proches contemporains de ceux d’Afrique de l’Est et ont eu le temps d’évoluer vers le genre Homo que nous connaissons aujourd’hui. Auparavant, la notion dominante était que le matériel sud-africain était « trop jeune » pour cela.

« Ce nouveau travail important de datation modifie l’ère spéculée de certains des fossiles les plus intéressants dans la recherche sur l’évolution humaine, ainsi que l’un des fossiles les plus emblématiques d’Afrique du Sud, la soi-disant » Miss Ples « , d’au moins un million d’années pour alors qu’en Afrique de l’Est, nous trouvions d’autres précurseurs d’hominidés, comme « Lucy » », a déclaré Dominic Stratford, directeur de la recherche sur les grottes et co-auteur de l’article.

L’étude complète a été publiée et évaluée par des pairs par la revue scientifique Actes de l’Académie nationale des sciences.

Image en vedette : crâne de « Ms. Ples », par Danny Ye, via

