La comète PanSTARSS, l’une des plus grosses jamais découvertes, passera devant la Terre le 14 juillet

Mi-juillet, les passionnés d’astronomie pourront suivre le passage de la comète « C/2017 K2 », aussi appelée « PanSTARSS », à son point le plus proche de la Terre. Selon les astronomes, c’est l’une des plus grosses comètes que nous ayons découvertes.

PanSTARRS est une comète qui vient du nuage d’Oort – considéré par les astronomes comme la « frontière » entre notre système solaire et le soi-disant « espace interstellaire ». Il a été découvert en mai 2017, il a entre 14 et 80 kilomètres (km) de rayon et environ 800 000 km de queue, étant effectivement un objet à grande échelle, bien que son noyau soit relativement « normal ».

La comète PANSTARSS est l’une des plus grandes que nous ayons jamais découvertes, mais son orbite extrêmement longue indique que son passage en juillet par la Terre sera notre seule occasion de la voir.

Bien que son point le plus proche de la Terre soit le 14 juillet, la comète peut techniquement être observée maintenant – tant que vous avez un télescope. À cette date, cependant, il sera à 1,8 unités astronomiques (UA), soit à environ 270 millions de km de la Terre, avec une luminosité de 9 points de magnitude.

La meilleure façon de le voir sera avec un télescope, mais certaines jumelles pourront peut-être le capturer en juillet. Pour ceux qui vivent dans l’hémisphère nord, il devrait encore être observé jusqu’à une partie de septembre, lorsqu’il migrera vers l’hémisphère sud. Cependant, pour les deux « côtés » de la Terre, à ce moment-là, elle sera déjà très diffuse dans sa luminosité. Après septembre, il devrait passer près de Mars, où il nous sera invisible.

Il convient de rappeler, cependant, que les comètes sont des objets assez imprévisibles à mesure qu’elles se rapprochent du Soleil. Bien que les projections des astronomes soient très fermes, rien n’empêche PanSTARSS de devenir plus actif et de commencer à briller plus tôt que prévu, ou de s’effondrer et de disparaître dans le ciel.

En tout cas, si vous voulez voir l’objet passer par ici, ce sera votre seule chance : son orbite est si longue que sa prochaine visite ne devrait pas avoir lieu avant un autre million d’années.

