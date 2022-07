La plus grande super lune de 2022 se produit en juillet ; comprendre la lune du cerf

Après la « Strawberry Supermoon », le phénomène se répète à nouveau avec la pleine lune en juillet. Traditionnellement, la pleine lune de ce mois est connue sous le nom de « Lune du cerf », mais elle a aussi d’autres dénominations telles que « Lua do Trovão ». Cette fois, ce sera une super lune, selon Fred Espenak, observateur d’éclipses à la NASA.

Les définitions de super lune peuvent varier considérablement, car la taille à laquelle le satellite apparaît le plus grand vu de la Terre est relative. Pourtant, les observatoires considèrent que la Lune du Cerf sera la troisième Super Lune de 2022 et la meilleure : elle doit être la plus grosse d’entre elles.

Qu’est-ce qu’une super lune

Une Super Lune se produit lorsque le satellite naturel atteint sa pleine phase en même temps que son orbite elliptique se rapproche le plus de la Terre. Au cours de cet événement, la Lune semble être 14% plus grande et 30% plus brillante que la normale.

Ses apparitions sont peu nombreuses tout au long de l’année car elles doivent se produire au bon moment et au bon moment, contrairement à la crue normale, qui survient tous les mois. En effet, lors de l’orbite du satellite autour de la Terre, il passe par deux points importants : le périgée et l’apogée, deux points distincts dus à la forme elliptique de l’orbite.