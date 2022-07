Les archéologues ont peut-être trouvé la statue d’Hercule au fond de la mer

La recherche d’artefacts provenant d’un naufrage au large des côtes grecques a permis aux archéologues de trouver ce qu’ils croient être une statue du demi-dieu Hercule de la mythologie grecque, datant d’environ 2 000 ans.

Selon la mythologie, Hercule, fils de Zeus, le roi des dieux olympiens, avec une femme humaine nommée Alcmène, devait accomplir 12 travaux pour le roi Eurysthée, pour avoir assassiné sa femme et ses enfants dans une rage folle provoquée par un sortilège du déesse Héra.

Lire aussi

La statue d’un homme barbu trouvée au fond de la mer Égée en Grèce pourrait représenter Hercule, le légendaire héros semi-divin de la mythologie grecque (Image : École suisse d’archéologie en Grèce/Ministère hellénique de la culture et des sports)

La statue – en fait juste sa tête – se trouvait au fond de la mer Égée et a été découverte lors d’un processus de fouille qui a commencé le 23 mai et s’est terminé le 15 juin. Bien qu’Hercule soit un héros de la mythologie grecque, la statue est d’origine romaine (« Hercule » est la traduction du nom des Romains et, en grec, le personnage était connu sous le nom de « Héraclès » ou « Héraclès »).

Selon Lorenz E. Baumer, professeur d’archéologie à l’Université de Genève, les découvertes comprennent des parties de statues en marbre, des dents en bronze et des clous en fer, tous provenant de l’épave d’Anticythère (anthykère), un navire qui a coulé au large des côtes grecques dans la seconde moitié du 1er siècle de notre ère (« après Jésus-Christ »).

« Deux mille ans, c’est très long, mais quand on pense aux générations – des générations de 25 ans chacune, pour être précis – cela nous donne 80 générations », a déclaré le professeur. « C’est ce qui est fascinant dans l’archéologie : on est mis en contact direct avec les gens.

L’épave en question a été découverte par hasard au début du XXe siècle par des plongeurs grecs. Depuis lors, la région a offert de grands connaissances sur divers aspects de la civilisation romaine antique – un appareil très célèbre, la « machine d’Anticythère », considérée par beaucoup comme le « premier ordinateur de l’histoire », en est issu.

Pas que l’excavation de l’épave soit facile : tous les matériaux sont cachés sous des rochers pesant jusqu’à huit tonnes, théoriquement placés là après un tremblement de terre majeur survenu peu après l’épave. Pour contourner le problème, l’équipe dirigée par Baumer a utilisé des cordes attachées à des ballons dégonflés. Placés sous les rochers, ces ballons ont été gonflés, les poussant hors de leur place.

Immédiatement après avoir déplacé les rochers, les chercheurs ont trouvé la statue censée représenter Hercule : une tête humaine deux fois plus proportionnée que la normale, montrant un homme barbu et tant de dépôts marins que la pièce subit actuellement un processus de nettoyage en vue d’une éventuelle restauration.

La raison de la suspicion de l’identité de l’« honoré » par la statue réside dans une allusion à une autre pièce : « Héraclès d’Anticythère » est une statue désormais présente dans la collection du Musée archéologique national d’Athènes – sans la tête. Et avec des matériaux très similaires à la tête trouvée dans la mer (le corps de la statue, soit dit en passant, a été découvert dans le même naufrage).

La découverte a également eu un avantage supplémentaire : lors de la découverte du corps de la statue, les chercheurs de l’époque n’ont pas correctement enregistré l’emplacement de l’endroit où ils l’ont trouvé, une grande partie de la recherche actuelle sur l’épave est basée sur des spéculations géographiques. La position de la tête, cependant, apporte avec elle une reconnaissance plus détaillée de la disposition de tout le parc.

Ces informations sont maintenant utilisées pour créer une carte en trois dimensions de la zone afin de documenter à quoi elle ressemblait avant que les artefacts ne soient retirés, selon Elisa Costa, étudiante postdoctorale à l’Université de Venise, également membre de l’équipe. .

« C’est très excitant de faire partie d’un important projet d’excavation qui a débuté il y a 120 ans », a-t-elle déclaré. « C’est vraiment incroyable. »

L’ensemble du matériel de cette fouille devrait donner lieu à une étude complète qui sera publiée d’ici 2025.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !