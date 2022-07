Les scientifiques de la NASA sont ravis par les images du télescope James Webb

Un peu plus de six mois se sont écoulés depuis qu’une fusée européenne a lancé le télescope spatial James Webb en orbite. Maintenant, il reste moins de deux semaines avant que les premières images prises par l’équipement complexe de nouvelle génération de la NASA ne soient révélées au monde par l’agence.

La NASA a annoncé que les premières images capturées par le télescope James Webb seront publiées le 12 juillet. Image : Dima Zel –

Certains d’entre eux ont déjà été capturés et traités par l’équipe de scientifiques, et d’autres sont encore à venir jusqu’au grand jour d’ouverture de cette nouvelle ère d’observations spatiales.

« Des images sont prises maintenant », a déclaré Thomas Zurbuchen, qui dirige les programmes scientifiques de la NASA, lors d’une conférence de presse mercredi. «Il y a déjà une science incroyable dans la boîte, et quelques autres doivent encore être prises au fur et à mesure. Nous sommes en train d’obtenir les données de création de l’histoire de l’univers.

Selon le plan, les premières images prises par le télescope James Webb seront diffusées le 12 juillet, à 11h30 (GMT), sur toutes les plateformes numériques de l’agence, qui incluent le site Web, les réseaux sociaux, NASA TV et YouTube. canal, en plus de l’application.

Parmi les observations qui seront révélées figure « l’image la plus profonde jamais prise de l’univers », selon les mots de l’administrateur de l’agence, Bill Nelson. Bien qu’il n’ait pas précisé sur quels objets de l’univers primitif le télescope s’est concentré, ni l’âge de ces cibles, il a déclaré que les images montreront les premiers objets jamais vus. « C’est plus loin que l’humanité n’a jamais regardé auparavant, et nous commençons à peine à comprendre ce que Webb peut et va faire », a-t-il ajouté.

D’après le site Ars Technica, quiconque a eu accès à ce mystère gardé sous clé dit avoir été ému par ce qu’il a vu. L’administratrice adjointe de la NASA, Pam Melroy, par exemple, a révélé qu’elle était impressionnée par les images que Webb a produites jusqu’à présent. « Ce que j’ai vu m’a ému, en tant que scientifique, en tant qu’ingénieur et en tant qu’être humain. »

Zurbuchen a déclaré que lui aussi était impressionné par ce dont le télescope s’était révélé capable et qu’il avait presque pleuré lorsqu’il avait vu les premières photos prises par le vaisseau spatial. « C’est vraiment difficile de ne pas regarder l’univers sous un jour nouveau et de ne pas vivre un moment profondément personnel », a-t-il déclaré. « C’est un moment émouvant où vous voyez la nature dévoiler soudainement certains de ses secrets. »

Ces mots augmentent encore l’anticipation de ceux qui étaient déjà curieux et anxieux. Mais si on attend 20 ans pour ça, deux semaines ce n’est rien. Attends, mon cœur !

