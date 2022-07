Le calendrier astronomique de juillet a la plus grande super lune de l’année et le passage d’une comète

Juillet est un mois historiquement important pour l’astronomie. C’est en juillet 1969, par exemple, que l’homme posa pour la première fois le pied sur la Lune. Cette année, le mois réserve quelques surprises, comme la plus grande super lune de 2022, connue sous le nom de « lune du cerf », le lancement d’une mission de ravitaillement de SpaceX ou encore la comète K2, visible depuis la Terre.

Découvrez ci-dessous notre calendrier astronomique du mois de juin avec les événements les plus importants. Nous vous rappelons que toutes les dates, heures et références géographiques considèrent un observateur basé à Brasilia, et peuvent être légèrement différentes selon votre position dans le pays.

Calendrier astronomique de juillet

7 juillet: L’Italie à la parade ! L’Agence spatiale italienne lance le satellite LARES 2 pour effectuer un suivi au sol. Le satellite partira à bord de la fusée Arianespace Vega C, pour son vol inaugural. La mission aurait dû avoir lieu en 2020, mais a été reportée en raison de la pandémie et ne reprendra que ce mois-ci.

7 et 8 juillet: Le même jour, SpaceX utilise le célèbre centre de lancement du Kennedy Space Center, en Floride (USA), pour lancer un autre lot de satellites Starlink à l’aide d’une de ses fusées retournables Falcon 9. Le 8, la startup d’Elon Musk effectue un énième lancement de ses satellites Internet, cette fois depuis la Vandenberg Space Force Base en Californie.

13 juillet: Jour de la plus grande super lune de 2022. La pleine lune de juillet est connue sous le nom de « Lune du cerf » et porte le nom des bois qui poussent sur la tête des cerfs à cette période de l’année aux États-Unis. La super lune est visible à l’œil nu et rend le satellite naturel de la Terre plus grand et plus lumineux lorsqu’il est vu d’ici. La pleine lune commence à 15h38 (heure de Brasilia).