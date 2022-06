La NASA utilisera un ballon géant pour positionner un télescope au-dessus de l’Antarctique

Dans le cadre de sa prochaine mission, la NASA utilisera un ballon géant – de la taille d’un terrain de football – pour soulever le télescope. ASTHROSE 40 kilomètres (km) au-dessus de l’Antarctique. L’objectif est d’enquêter sur un phénomène étrange qui « suspend » le processus de formation de certaines étoiles, les tuant effectivement avant qu’elles ne naissent.

ASTHROSE est l’acronyme de « Stratospheric Astrophysics Telescope for Submillimeter Wave Resolver High Spectrum Observations » et a été conçu pour observer la lumière à certaines fréquences bloquées par notre atmosphère et, par conséquent, impossibles à voir par les télescopes depuis notre surface.

L’idée est d’utiliser les immenses miroirs du télescope pour observer les régions de formation d’étoiles et créer des cartes tridimensionnelles de la distribution et des mouvements des gaz qui prônent l’émergence de nouvelles étoiles au sein de la Voie lactée. De plus, ASHTROS comparera ces informations avec des galaxies plus éloignées – et plus grandes que la nôtre – pour voir comment ces événements sont déclenchés dans des régions plus massives.

Selon la NASA, les lancements de ballons coûtent beaucoup moins cher que la pratique normale consistant à envoyer des artefacts dans l’espace via des fusées. De plus, ils peuvent également être prêts dans un délai plus court entre le début de la planification et la livraison des véhicules de transport. Il existe cependant des limitations de transit : les ballons de ce type n’ont pas beaucoup de résistance et ne peuvent atteindre que la partie la plus basse de l’atmosphère, ce qui limite le champ des missions possibles pour ce type de transport.

La NASA prétend lancer 10 à 15 missions de ce type par an.

La mission ASHTROS sera lancée d’ici décembre 2023, quittant l’installation de production et de lancement de ballons que la NASA maintient en Antarctique.

