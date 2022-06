Ce trou noir tourne plus lentement que la normale, et les scientifiques ont une théorie expliquant pourquoi

Les trous noirs sont mesurés par deux nombres : leur masse et la vitesse de leur rotation. Les astronomes de l’Université de Cambridge ont réussi à faire une analyse record d’un trou noir supermassif dans le quasar « H1821 + 643 », déterminant qu’il tourne plus lentement que la normale par rapport à ses petits cousins.

La découverte est sans précédent et pourrait offrir des indices sur la façon dont les trous noirs peuvent devenir « supermassifs » – le genre d’objets qui échappent à la compréhension scientifique et remettent en question une grande partie de la recherche à leur sujet.

Les trous noirs ont tendance à avoir une vitesse de rotation très élevée, mais pour une raison quelconque, leurs cousins ​​​​supermassifs peuvent être plus lents que prévu – et nous ne savons toujours pas pourquoi.

En effet, les trous noirs supermassifs peuvent représenter des milliards de fois la masse du Soleil. Les scientifiques estiment que chaque grande galaxie en a une en son centre. C’est le cas de la Voie lactée et aussi de sa voisine immédiate, Andromède. Cependant, bien que nous en ayons déjà identifié plusieurs, nous ne comprenons toujours pas comment ils parviennent à devenir si gros.

Pour cette étude, les chercheurs ont examiné les rayons X s’échappant d’un disque de matériaux autour du quasar H1821+643. Les quasars contiennent des trous noirs supermassifs qui se développent à un rythme accéléré, et leurs rotations – généralement tout aussi rapides – ont tendance à entraîner l’espace autour d’eux, rassemblant efficacement les matériaux et formant un disque.

H1821 + 643 est situé à 3,4 milliards d’années-lumière de la Terre et se situe entre trois et 30 milliards de fois la masse du Soleil. Concrètement : c’est l’un des trous noirs les plus massifs jamais découverts. A titre de comparaison : Sagittaire A*, notre trou noir supermassif ne fait « que » quatre milliards de fois la masse du Soleil.

Selon les scientifiques, les forces gravitationnelles amplifiées autour du trou noir modifient l’intensité des rayons X à des degrés divers. Plus ce changement est important, plus ils seront proches de l’anneau intérieur de l’horizon des événements – le « point de non-retour » d’un trou noir -, ce qui nous permet d’analyser leur vitesse de rotation.

« Nous avons constaté que ce trou noir tourne plus lentement, à environ la moitié de la vitesse des autres trous noirs qui pèsent entre un million et 10 millions de fois le Soleil », a déclaré Christopher Reynolds, astronome de Cambridge et co-auteur de l’étude. . « La question qui reste sans réponse est : pourquoi ?

La réponse est encore inconnue, mais une théorie ajoute du poids au consensus selon lequel les trous noirs supermassifs se développent en fusionnant ou en absorbant des trous plus petits. De cette façon, les trous supermassifs sont susceptibles de connaître des changements dans leur vitesse de rotation, éventuellement ralentis ou même entraînés dans la direction opposée.

La prémisse ouvre la possibilité que les trous noirs supermassifs aient une plus grande plage de rotation par rapport à leurs petits cousins.

D’autre part, le consensus scientifique est que les trous noirs ordinaires accumulent la plupart de leurs masses à travers un disque de matière qui tourne autour d’eux. Parce que ces disques sont relativement stables, la matière qui y pénètre le fait dans une direction qui fait tourner les trous eux-mêmes de plus en plus vite jusqu’à la vitesse maximale, c’est-à-dire la vitesse de la lumière.

« La rotation modérée de cet objet massif peut être un témoignage de l’histoire violente et chaotique des plus grands trous noirs de l’univers », a déclaré James Matthews, co-auteur et également de Cambridge. « Il peut offrir connaissances sur ce qui pourrait arriver au trou noir supermassif de notre galaxie dans des milliards d’années, lorsque la Voie lactée entrera en collision avec Andromède. »

Un article a été publié et revu par la revue scientifique Avis mensuels de la Royal Astronomical Society.

