Artemis 1 : la NASA prendra une énorme fusée de la rampe de lancement ; voir comment regarder

Après l’achèvement (plus ou moins) réussi du « wet test », la NASA est maintenant prête à ranger la fusée Artemis 1 Space Launch System (SLS) dans le garage, au moins jusqu’en août. L’agence spatiale a annoncé qu’elle procéderait à l’inversion ce vendredi (1), vers 1 heure du matin (heure de Brasilia).

Le SLS associé à la capsule Orion, un ensemble qui compose Artemis 1, sera extrait du Pad 39B du Kennedy Space Center en Floride (USA) et devrait aller au bâtiment d’assemblage de véhicules (VAB) moderne. Le parcours est d’environ 6,4 kilomètres et devrait être complété en environ 10 heures.

Vous devez vous demander comment une fusée de cette taille est-elle transportée ? Fondamentalement, la NASA a un transporteur historique et géant. Le véhicule a plus de 50 ans de service à l’entreprise, transportant des fusées et d’autres matériels de lancement. La photo ci-dessous vous donne une idée de la taille du convoyeur et de ses immenses tapis roulants.