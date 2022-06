Tunguska : La plus grande frappe d’astéroïde enregistrée par l’humanité fête son anniversaire

Ce 30 juin est la Journée internationale des astéroïdes, et cette date a une raison : c’est le 30 juin 1908 qu’a eu lieu la plus grande chute d’astéroïdes jamais vue par l’humanité à l’ère moderne. L’événement de Tunguska a eu lieu dans la région de Sibérie, qui faisait alors partie de l’Empire russe et pendant des décennies (peut-être à ce jour) a fait l’objet de débats.

Le fait qu’aucun cratère faisant référence à la chute de l’objet céleste n’ait été trouvé, même après plusieurs expéditions et recherches, a généré plusieurs discussions dans le domaine de l’astronomie. Des recherches récentes indiquent que ce qui a causé l’explosion qui a dévasté des milliers de kilomètres carrés dans la région de la rivière Podkamennaya Tunguska provenait du déplacement d’air résultant de la destruction de l’astéroïde à son entrée sur Terre.

Pour avoir une idée de l’ampleur des destructions causées par l’astéroïde, on estime que l’explosion a eu un degré compris entre 5 et 30 mégatonnes de TNT, soit quelque chose d’équivalent à mille fois la bombe d’Hiroshima. Heureusement, Vanavara, la ville la plus proche du site de l’explosion, se trouvait à plus de 60 km et n’a pas été détruite par l’événement. Aucun décès à Tunguska n’a été confirmé, malgré certaines spéculations.

Cela n’a pourtant pas empêché 2 000 km² de forêt d’être dévastés. Les habitants de Vanavara ont pu voir l’énorme boule de feu dans le ciel. Dans les jours qui ont suivi, le ciel nocturne d’Asie et d’Europe s’est enflammé et l’explosion a été enregistrée dans plusieurs stations sismiques du continent.

Dans les années suivantes, plusieurs expéditions sont menées dans la région à la recherche de cratères. Le premier d’entre eux par le russe Leonid Kulik. Malgré plusieurs trous localisés, aucun d’entre eux n’a été considéré comme ayant été le destinataire de l’impact de l’astéroïde.

Image : Kulik

Conséquences de la Tunguska

« C’était très choquant, car c’était l’un des plus grands événements d’impact dont l’humanité puisse être témoin », explique Marcelo Zurita, président de l’Associação Paraibana de Astronomia et chroniqueur pour le Apparence numérique. « Il y a encore une clôture controversée sur ce qui a causé cet impact. Certains parlent d’une comète qui serait tombée ici et parce que c’était surtout de la glace, elle aurait été vaporisée et donc nous n’avons pas de fragments de météorite associés à cette chute », ajoute-t-il.

Il y a aussi un deuxième aspect commenté par Zurita. Depuis aujourd’hui, nous savons qu’un astéroïde rocheux peut également être détruit dans l’atmosphère. L’astronome commente qu’aucun cratère n’a été trouvé d’un endroit où le corps céleste pourrait être tombé. « il y a un lac où l’on soupçonne qu’il a pu recevoir l’impact, mais jusqu’à présent rien n’a été confirmé », conclut-il.

Bien qu’il n’y ait eu aucun décès confirmé lors de l’événement, les habitants de la ville de Vanavara ont vu la boule de feu et ont ressenti la chaleur. « A l’heure du petit déjeuner, j’étais assis à côté de la maison au Vanavara Trading Post [65 quilômetros ao sul da explosão]face au nord. […] Soudain, j’ai vu cela directement au nord, au-dessus de la route de Tunguska depuis Onkoul, le ciel s’est divisé en deux et le feu est apparu haut et large au-dessus de la forêt. [como Semenov mostrou, cerca de 50 graus acima – nota de expedição]. La fissure dans le ciel s’est agrandie et tout le côté nord a été couvert de feu. À ce moment-là, j’ai eu tellement chaud que je n’ai pas pu le supporter, comme si ma chemise était en feu ; du côté nord, où était le feu, venait une forte chaleur. Je voulais arracher ma chemise et la jeter, mais le ciel s’est refermé et un bruit sourd a retenti et j’ai été projeté à quelques mètres devant », a déclaré S. Semenov à Kulik lors d’une expédition russe en 1930.

Comme Zurita l’a expliqué dans sa chronique, la Journée internationale des astéroïdes a commencé à être officiellement célébrée à partir de 2016. La définition a été donnée par l’ONU à une journée de sensibilisation du public aux astéroïdes, à leur rôle dans la formation de notre système solaire et à l’importance de défendre notre planète. des impacts futurs.

