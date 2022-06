Une étude réfute une possible collision d’un astéroïde découvert en 2021 avec la Terre

Un astéroïde découvert en août 2021, qui était autrefois considéré comme « le plus grand risque pour l’humanité », ne correspond en réalité à aucun risque : selon une nouvelle étude, il n’entrera pas en collision avec la Terre, contrairement à ce que l’on pensait.

Baptisé « 2021 QM1 », l’astéroïde, à sa découverte, devait entrer en collision avec notre planète en avril 2052, selon plusieurs calculs de trajectoire effectués par des astronomes, selon un nouveau communiqué de l’agence spatiale européenne (ESA).

Lire aussi

En réanalyse, le télescope a exclu une frappe d’astéroïde découverte en 2021 contre la Terre (Image : ESO/Handout)

Cependant, une nouvelle analyse qui reposait sur l’utilisation de l’un des télescopes les plus puissants au monde – le « Très grand télescope” (VLT) de l’Observatoire européen austral (ESO) – a conclu qu’un choc n’allait pas se produire.

Selon les recherches, le VLT devait observer l’astéroïde de 50 mètres (m) de diamètre pendant son orbite dans la direction opposée à la Terre, jusqu’à ce qu’il devienne « l’objet le plus faible » (en termes de sa capacité à le voir lo) déjà observé.

Lors de sa découverte, faite par l’observatoire du mont Lemmon en Arizona, on craignait qu’une collision avec un astéroïde de cette taille n’ait plus ou moins la même puissance que la bombe atomique larguée par les États-Unis sur la ville d’Hiroshima pendant la guerre mondiale. II. A chaque nouvelle observation, cette possibilité semblait de plus en plus certaine.

« Ces observations primaires nous ont donné plus d’informations sur la trajectoire de l’astéroïde, que nous utilisons pour projeter sa trajectoire future », a déclaré Richard Moissl, responsable des affaires de défense planétaire à l’ESA. « Nous pourrions voir ses futures orbites autour du Soleil, et en 2052, il passerait dangereusement près de la Terre. Plus l’astéroïde 2021 était observé, plus il devenait dangereux.

Lorsque l’objet s’est approché du Soleil (et s’est éloigné de nous), il est devenu trop difficile à voir pour les télescopes ordinaires – la luminosité du Soleil brouille la vue de tout objet trop proche de lui. Ainsi, les experts ont recruté l’utilisation du VLT, équipé d’instruments bien plus puissants que la moyenne, pour l’observer plus en détail. Pourtant, la tâche était assez compliquée.

« Nous avions une fenêtre de temps très courte pour détecter notre dangereux astéroïde », a déclaré Olivier Hainaut, astronome à l’ESO. « Pour aggraver les choses, il traversait une région du ciel qui avait la Voie lactée derrière elle. Notre petit astéroïde flou et presque invisible devait être trouvé au milieu d’un arrière-plan de milliers d’étoiles. Cela s’est avéré être l’une des observations les plus compliquées que nous ayons faites.

Sur la base des nouvelles données, le VLT a déterminé que 2021 QM1 avait une magnitude de 27 au moment de son observation, tandis que le Soleil avait une magnitude de -27. La mesure de la magnitude est inversée selon l’objet et, concrètement, plus le nombre de magnitude est faible, plus l’objet auquel il correspond est brillant.

En d’autres termes : la luminosité de l’astéroïde de 2021 était des centaines de fois plus faible que celle des étoiles les plus faibles.

Avec cette conclusion, l’impact contre la Terre a été complètement exclu par l’ESA.

Cependant, il est important de noter que, sur plus d’un million d’astéroïdes découverts dans le système solaire, environ 30 000 ont des orbites qui les placent près de la Terre. Nous avons une bonne idée des mouvements d’objets plus gros, mais ceux considérés comme de plus petite proportion – comme 2021 QM1 – nous sont encore inconnus, alors des recherches de défense planétaire se poursuivent afin de trouver des solutions pour les roches qui nous ne verrons que lorsqu’ils seront trop proches.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !