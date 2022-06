Ces deux orques tuent de grands requins blancs en 2017

Dans un autre épisode de « faites-moi pour que vous puissiez voir ce qui se passe », « Mère Nature » nous a donné deux tueurs en série de poids–littéralement : « Tribord » et « Bâbord », deux orques (Orcinus Orca) ont tué tant de grands requins blancs (Carcharodon carcharias) qui a donné lieu à une étude d’impact sur l’environnement qui leur est entièrement dédiée.

Les requins blancs sont de grands prédateurs primaires (ou « superprédateurs ») des mers, atteignant jusqu’à 6 mètres (m) de longueur, plusieurs rangées de jusqu’à 300 dents dentelées et nageant à des vitesses allant jusqu’à 56 kilomètres par heure (km/h). h). En bref : une torpille vivante avec beaucoup de dents, un goût pour la viande et qui sent le sang à d’énormes distances.

Les requins blancs ont des dents adaptées pour déchirer et déchiqueter leurs proies, ce qui en fait des prédateurs extrêmement efficaces qui combinent voracité, taille et vitesse (Image : Martin Prochazkacz/)

D’autre part, les orques – communément appelées « épaulards » même s’ils ne sont pas des baleines (mais totalement des orques, comme vous le découvrirez ci-dessous) – peuvent atteindre 10 m de long et peser jusqu’à neuf tonnes (9 000 kg), mais à en juger par leur apparence, ils ressemblent plus à un cookie « Oreo » avec un sourire à pleines dents.

Les deux baleines en question ont été nommées en raison d’une similitude : leurs nageoires dorsales sont tournées latéralement, comme s’il s’agissait d’un « chignon » – celle avec la nageoire à droite est « Port » (« Port » (« Port » en traduction ) et celui avec l’aileron droit est « Bâbord » vers la gauche est « Tribord ».

Les orques « Bâbord » et « Tribord », qui ont acquis une notoriété pour avoir tué des requins blancs au large des côtes de l’Afrique du Sud (Image : Kelly Baker/SharkWatch SA)

Aux chiffres : depuis 2017, environ huit cadavres de requins blancs ont été recensés par les chercheurs du Fiducie pour la conservation de l’île Dyer, en Afrique du sud. Certains étaient même «pucés», c’est-à-dire qu’ils avaient été capturés par l’ONG, étiquetés avec des systèmes de repérage et de repérage puis remis à la mer.

Ces cadavres montraient des signes intenses de lutte et plusieurs organes manquants : à l’exception d’un des cas, tous les corps étaient sans foie et, dans au moins l’un d’entre eux, le cœur avait également été arraché.

Il convient de rappeler, jusqu’à présent, que ce n’est pas vraiment rare : les orques ont tendance à « cogner » les requins afin de les renverser, induisant un effet appelé « immobilité tonique » – le requin est fondamentalement incapable de bouger et peut même noyer. De là, les orques déchirent leur « ventre » en lambeaux et recherchent d’abord le foie, l’organe avec la plus forte concentration de sang et de viande nutritive. Cependant, les combats entre les deux espèces ne sont pas très fréquents et les orques évitent généralement de tels affrontements.

L’ONG a cependant remarqué que le nombre d’observations de requins blancs a considérablement diminué dans toute la région côtière de l’Afrique du Sud – Gansbaai, avant tout, était une terre dominée par eux, et maintenant ils ont peu de spécimens des animaux, en réponse à la présence agrandie d’orques.

« Ce à quoi nous semblons assister est une stratégie d' »évitement » de rencontre à grande échelle, similaire à ce que nous avons vu avec les chiens sauvages dans le Serengeti en Tanzanie alors qu’ils réagissaient à la présence accrue de lions », a déclaré Alison Towner, biologiste spécialisée. dans l’étude des requins blancs et auteur principal de l’étude. « Plus les orques apparaissent, plus les requins disparaissent. »

Gansbaai est à environ 120 kilomètres (km) de Cape Town. Tout au long de l’année, la présence de requins blancs a fait de la région une grande plaque tournante touristique pour ceux qui veulent observer ces animaux. Cependant, Towner a déclaré que « dès que la première orque a été repérée », un cadavre de requin blanc s’est échoué sur une plage voisine.

Au cours des années suivantes, cinq autres corps ont été retrouvés – complètement déchirés et sans foie. Toutes les rencontres avec les cadavres ont été suivies d’observations d’une ou deux « baleines », qui semblent marcher ensemble, comme un duo dynamique de dessin animé.

Le corps (ce qui reste) d’un requin blanc, identifié par une ONG sud-africaine comme l’une des victimes des deux orques apparus sur leurs territoires (Image : Marine Dynamics/Dyer Island Conservation Trust/Hennie Otto/Reproduction)

Six mois après la première observation des orques, le nombre de rencontres avec des requins blancs a chuté – il était en moyenne de six par jour, jusqu’à un. La détection d’animaux suivis par puce est également tombée à zéro, passant d’une moyenne de trois à huit par jour avant les attaques. Et parmi les animaux surveillés qui ont survécu, les données GPS montrent qu’ils nageaient à des centaines de kilomètres de leur lieu de résidence – certains restant à l’écart pendant six mois ou plus.

La situation, bien que caricaturale à bien des égards, a de réels impacts sur la nature : avec la disparition des requins blancs, un nouveau requin – le requin cuivré (Carcharhinus brachyurus) – donnait un air de grâce. Beaucoup plus petite en taille, cette espèce est normalement mangée par les requins blancs, mais avec les grands requins à pleines dents en cours de migration, ils ont perdu la peur d’avancer sur leur territoire – et cela peut impacter toute la chaîne alimentaire locale.

L’ONG ne sait toujours pas ce qui a fait que ces deux orques, précisément, se sont spécialisées dans l’attaque des requins blancs. Les chercheurs spéculent que « Bâbord » et « Tribord » font partie d’une sous-espèce d’animaux, identifiables par leurs dents plates, avec un tempérament plus volatil et que l’on trouve couramment dans les eaux scandinaves. En théorie, la baisse de l’offre de proies dans leurs habitats d’origine peut les avoir conduits à Gansbaai.

Cependant, toutes ces théories sont spéculatives et d’autres observations des deux « baleines » sont nécessaires. Le problème est que chaque fois que quelqu’un les voit, un requin mort apparaît tout de suite. Bien que le décompte officiel des corps soit de huit, il est fort probable qu’ils en aient tué beaucoup plus (les orques mangent, en moyenne, entre 45 kg et 135 kg par jour), et ces autres corps, au lieu de s’arrêter sur une plage, ont peut-être coulé en pleine mer.

L’étude complète est disponible sur Journal Africain des Sciences Marines.

