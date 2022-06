Système innovant utilisant la lévitation acoustique pour assembler des pièces sans contact physique

Réalité technologique de plus en plus présente et utile, la lévitation acoustique a acquis une variété d’applications à mesure que la science comprend et améliore la ressource.

En août, lors de la conférence SIGGRAPH (Special Interest Group on Interactive Graphics and Techniques) à Vancouver au Canada, une équipe internationale de chercheurs présentera LeviPrint, leur projet innovant qui consiste en un système qui utilise la manipulation acoustique pour assembler des objets sans contact physique.

Développé par des scientifiques de l’Université publique de Navarre (NUP), en Espagne, de la société Ultraleap Ltd, au Royaume-Uni, et de l’Université de São Paulo, au Brésil, le système génère des champs acoustiques qui piègent les petites particules, les gouttelettes de colle et les éléments semblables à des bâtons qui peuvent être manipulés et réorientés pendant leur lévitation. D’après le site Techxploreil s’agit d’un système entièrement fonctionnel pour la fabrication de structures 3D utilisant une manipulation sans contact.

Contrairement aux techniques d’assemblage et de fabrication habituelles, dans lesquelles les pièces sont en contact direct avec la machine, la manipulation acoustique a été utilisée pour positionner et orienter les pièces sans les toucher pendant le processus d’assemblage.

« Nous pouvons manipuler de petites pièces fragiles, ainsi que des liquides ou des poudres, ce qui rend les processus plus polyvalents », a déclaré Iñigo Ezcurdia, doctorant au NUP et auteur principal de la recherche. « Il y a moins de contamination croisée car le manipulateur ne touche pas le matériel. De plus, cela permet des techniques de fabrication qui ne peuvent pas être réalisées avec l’impression 3D traditionnelle, comme l’ajout d’éléments sur des pièces existantes ou la fabrication à l’intérieur de conteneurs fermés depuis l’extérieur.

Cube en cours d’assemblage par LeviPrint à l’aide de la lévitation acoustique. Image: NUP-Université publique de Navarre

Selon Ezcurdia, la lévitation de petites particules et gouttelettes a déjà été réalisée, mais aucun travail existant n’a réussi à maintenir des objets allongés en position et en orientation. « Cette recherche permet d’utiliser des segments, des bâtons ou des poutres pour la fabrication rapide et sans contact de structures robustes, légères et complexes. »

Certaines des techniques proposées incluent l’utilisation d’une colle qui se solidifie avec la lumière ultraviolette. Le système utilise le lévitateur acoustique pour piéger une goutte de colle distribuée par une seringue, qui est mise en lévitation dans la position où la pièce suivante sera ajoutée. Le système prend un segment ou une particule, le place à côté des précédents en contact avec la colle et utilise la lumière ultraviolette pour sécher la colle afin que la nouvelle pièce soit fixée à la structure.

Selon les auteurs du projet, si Leviprint est adapté pour fonctionner en milieu aqueux, le système pourrait assembler des structures complexes en culture cellulaire et peut-être même au sein d’êtres vivants.

