Le rover de la NASA cherchera l’eau gelée de la lune en 2023

La NASA est sur le point d’envoyer un nouveau rover au pôle sud de la Lune en 2023 pour trouver des dépôts d’eau gelée cachés dans l’ombre lunaire et, espérons-le, trouver un moyen de l’utiliser pour soutenir de futures missions habitées – comme celles prévues dans le programme Artemis.

Selon le communiqué, l’équipe du projet a déjà commencé à être constituée, avec le professeur agrégé Kevin Lewis, du Département des sciences de la Terre et des Planètes à École Krieger, en tant que co-investigateur de la mission. Lewis a joué des rôles similaires lors de missions d’exploration sur Mars et, à l’aide du système de navigation à distance du nouveau rover, il doit analyser la géologie de la partie souterraine de la surface de la Lune depuis son bureau.

Lire aussi

« Nous allons examiner des ombres qui n’ont jamais vu la lumière du soleil, ni même été vues par des yeux humains », a déclaré Lewis. « Il se pourrait donc que la région ait un type de surface très différent de ce que nous avons vu sur d’autres photos qui montrent la Lune. »

La Lune, par elle-même, n’a ni ne produit d’eau. En raison de sa formation provenant d’un impact d’un corps planétaire avec la Terre, les températures qui ont suivi la collision étaient trop élevées pour que les molécules d’eau puissent se maintenir. Cependant, les impacts de météores tout au long de son histoire ont provoqué la formation de dépôts de ces molécules dans les zones ombragées du satellite.

Et ces ombres ne sont pas seulement le côté obscur : le rover étudiera également les cratères d’impact de la Lune, car les déformations causées par les impacts de météores ont modifié le terrain de manière permanente, provoquant des élévations et des dépressions qui, même du côté le plus brillant du satellite, restent cachées. le soleil. C’est dans ces ombres que la glace s’est formée.

« Ainsi, avec le temps, des dépôts de glace peuvent s’accumuler dans ces régions sombres en permanence, et ils pourraient être essentiellement la seule source d’eau sur toute la Lune disponible en quantités que nous pouvons utiliser », a déclaré Lewis.

Prototype du rover VIPER, qui ira chercher de l’eau gelée sur la surface lunaire en 2023 (Image : NASA/Handout)

Le rover qui cherchera l’eau gelée de la Lune s’appelle Rover d’exploration et d’investigation volatile polaire – ou « VIPER » en abrégé – et est actuellement en cours d’assemblage au Johnson Space Center de la NASA à Houston, au Texas. C’est un véhicule télécommandé de la taille d’une voiturette de golf, mais suffisamment robuste pour résister à des environnements extrêmes.

Il va non seulement « aller chercher » l’eau, mais analyser plusieurs facteurs de sa présence : si la glace est superficielle ou profonde, quelle quantité est disponible, sous quelle forme elle est disponible, etc. En raison de la région incroyablement accidentée où il fonctionnera, il disposera de quatre roues d’action indépendantes (4 roues motrices, pour les amateurs de voitures), avec la possibilité de gravir des élévations de terrain allant jusqu’à 30 degrés.

En ce qui concerne la température de la Lune (225°C dans les zones lumineuses et -205°C dans l’ombre), la forme de boîte du rover permet de protéger ses instruments, et la NASA calibre actuellement ces instruments pour maintenir la précision de leurs lectures pendant ces fluctuations climatiques. Rappelons que, même s’il fonctionnera dans l’ombre, le VIPER devra réapparaître à la lumière de temps en temps, étant donné qu’il est alimenté par l’énergie solaire et devra recharger ses batteries.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !