Le Cameroun a été l’un des premiers animaux à se rétablir après la plus grande extinction de masse

Les chercheurs qui étudient les anciens terriers et les sentiers des fonds marins ont découvert que les animaux fouisseurs inférieurs tels que les crevettes ont été les premiers à se rétablir après l’extinction massive connue sous le nom de « Grande Mort » de la fin du Permien.

Dans un article publié ce mercredi (29) dans le magazine Avancées scientifiques, une équipe internationale composée de scientifiques de Chine, des États-Unis et du Royaume-Uni, révèle comment la vie dans la mer s’est remise de l’événement, qui a tué plus de 90 % des espèces sur Terre. Les résultats de la recherche ont été obtenus à partir d’observations de traces de fossiles.

Scènes de fonds marins reconstruites lors de la récupération du Permien après l’extinction. Crédit : Yaqi Jiang (A, Permien, B, Trias du Griesbachien inférieur, C, Trias du Smithien)

Il y a 252 millions d’années, l’écosphère a été dévastée par l’extinction massive du Permien, et la reprise de la vie sur Terre a mis des millions d’années pour ramener la biodiversité aux niveaux d’avant l’extinction.

En examinant les fonds marins de Chine méridionale, l’équipe a pu démêler la renaissance de la vie marine, soulignant les activités animales qui se produisaient à un moment donné.

« L’extinction massive du Permien et le rétablissement de la vie au Trias précoce sont très bien documentés dans le sud de la Chine », a déclaré dans un communiqué le professeur Michael Benton, de la School of Earth Sciences de l’Université de Bristol, au Royaume-Uni, contributeur au nouvel article. .

« Nous avons pu examiner des traces de fossiles de 26 sections sur toute la série d’événements, représentant sept années cruciales. Et en montrant des détails sur 400 points d’échantillonnage, nous avons finalement reconstruit les étapes de récupération de tous les animaux, y compris le benthos et les nektons, ainsi que ces animaux fouisseurs à corps mou dans l’océan », a déclaré Benton.

Xueqian Feng de l’Université des géosciences de Chine à Wuhan, qui a dirigé l’étude, s’est concentré sur les anciens terriers et sentiers. « Les traces fossiles telles que les sentiers et les terriers documentent principalement des animaux à corps mou dans la mer, comme les crevettes. »

Les crevettes font partie des animaux qui se sont remis le plus rapidement de la grande extinction du Permien. Image : Butchoy Gabis –

« Il existe des endroits incroyables dans le sud de la Chine où nous avons trouvé un grand nombre de traces fossiles magnifiquement préservées, et les détails peuvent montrer les comportements d’ingénierie des écosystèmes internes ainsi que leurs effets de rétroaction sur la biodiversité des animaux vertébrés », a déclaré Feng. .

Selon le professeur Zhong-Qiang Chen, superviseur de l’étude, les traces de fossiles montrent quand et où des animaux mous et fouisseurs ont émergé dans ce monde de serre du Trias précoce.

« Par exemple, des températures élevées et une anoxie prolongée ont coïncidé avec de faibles valeurs de diversités comportementales et écologiques le long de la limite Permien-Trias, et il a fallu environ 3 millions d’années pour que la récupération écologique des animaux à corps mou comme les crevettes corresponde aux niveaux. pré-extinction ».

Et pourquoi est-il important de comprendre ces grandes extinctions de masse du passé géologique ? « La réponse est que la crise de la fin du Permien – qui a été si dévastatrice pour la vie sur Terre – a été causée par le réchauffement climatique et l’acidification des océans », a expliqué Feng.

« Nos données sur les traces de fossiles révèlent la résilience des animaux à corps mou à une forte teneur en CO2deux et le réchauffement », a déclaré le chercheur, ajoutant que « ces ingénieurs écosystémiques ont peut-être joué un rôle dans la restauration de l’environnement marin après de graves extinctions de masse, déclenchant potentiellement, par exemple, les innovations évolutives et les radiations du Trias précoce ».

