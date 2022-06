Regardez l’Inde lancer trois satellites ce jeudi (30)

Une fusée indienne mesurant 44,4 mètres de haut lancera trois satellites dans l’espace depuis le centre spatial Satish Dhawan, dans le sud-est du pays, ce jeudi (30), à 9h30 (GMT).

L’événement sera diffusé en temps réel sur la chaîne YouTube de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), à partir d’une demi-heure avant le lancement.

Tous les engins spatiaux qui composent la charge utile PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) à quatre étages appartiennent à Singapour. Le plus grand est un satellite d’observation de la Terre de 365 kg nommé DS-EO, qui « fournira des images couleur pour la classification des terres et répondra aux besoins d’aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe », selon un communiqué publié par l’ISRO.

Un autre équipement inclus dans la cargaison est le NeuSAR, un satellite commercial de 155 kg qui photographiera la Terre à l’aide d’un radar à synthèse d’ouverture. Enfin, le troisième vaisseau spatial, pesant 2,8 kg, appelé Scoob-1, a été développé par des étudiants de l’Université technologique de Nanyang.

En plus de ces satellites, le PSLV transportera également six engins spatiaux conçus pour mener des recherches en orbite en utilisant le quatrième étage usé de la fusée comme plate-forme.

Ce quatrième étage, appelé Module Orbital Expérimental, est équipé de panneaux solaires et d’un système de guidage, de navigation et de contrôle. La mission de jeudi marque la première utilisation d’un étage supérieur du PSLV, selon des responsables de l’ISRO.

