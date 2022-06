Les scientifiques créent un «exomuscle» qui aide les personnes atteintes d’atrophie musculaire à bouger

Des chercheurs du laboratoire des systèmes moteurs de l’Ecole polytechnique fédérale (ETH) de Zurich, en Suisse, ont créé une sorte de t-shirt technologique qui aide les personnes souffrant d’atrophies musculaires à effectuer des mouvements sans entrave – un « exomuscle », si vous serez.

Le projet s’appelle myoshirt et se compose essentiellement d’un gilet pour le torse, équipé de fermetures velcro qui se fixent aux biceps et aux poignets, accompagné d’une boîte avec tout l’appareil technologique de l’appareil.

L' »exomuscle » fonctionne grâce à des capteurs installés dans le tissu de l’appareil, permettant à un algorithme de détecter l’intention de l’utilisateur de bouger, ainsi que de calculer la force nécessaire pour l’exécuter. À partir de là, un petit moteur tend un câble qui traverse les tissus, parallèlement aux muscles – pensez-y comme un « tendon » artificiel.

exomuscle

Pour tester le matériel, 12 personnes ont été sélectionnées – 10 sans aucune déficience physique, une personne souffrant d’une blessure à la colonne vertébrale et une autre souffrant de dystrophie musculaire sévère. Ce dernier, Michael Hagmann, a déclaré souffrir d’une maladie rare appelée « myopathie de Bethlem », une dystrophie musculaire congénitale associée à des modifications d’une protéine connue sous le nom de « collagène VI » qui provoque des contractions rigides et une perte musculaire progressive.

« Mes bras ont juste commencé à s’affaiblir », a déclaré Hagmann, qui a été diagnostiqué en 2016.

« Bien que les hôpitaux disposent de nombreux appareils de thérapie de qualité, ils sont souvent chers et peu portables », a déclaré Marie Georgarakis, ancienne étudiante postdoctorale à l’ETH et principale développeuse de « l’exomuscle ». « De plus, il existe peu d’aides techniques que les patients peuvent utiliser directement dans leur vie quotidienne. Nous voulons combler ce vide. »

Les résultats des tests étaient prometteurs : tous les participants étaient capables de tenir leurs bras en l’air beaucoup plus longtemps que d’habitude, et la résistance isométrique (le temps qu’il faut pour que la « fatigue » musculaire s’installe) augmentait de 30 % chez les patients sans difficultés motrices ; 60% dans le cas de Hagmann, et jusqu’à trois fois plus chez le blessé médullaire.

« Dans la phase suivante, nous voulons tester notre prototype en dehors du laboratoire, dans un environnement naturel avec d’autres candidats, en utilisant les résultats pour améliorer encore l’appareil », a déclaré Michele Xiloyannis, qui travaille également sur le développement de « l’exomuscle ».

Selon elle, il reste encore quelques objectifs à accomplir avant que le Myoshirt ne soit produit en série. L’idée de l’équipe est de réduire encore sa taille globale afin qu’elle puisse être portée sous des vêtements ordinaires sans interférer avec la routine des utilisateurs – aujourd’hui, l’actionneur motorisé et le boîtier avec les capteurs totalisent environ 4 kilogrammes (kg).

