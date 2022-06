Voir l’éclipse solaire capturée par l’observatoire de la NASA

Une éclipse solaire a été enregistrée par le Observatoire de la dynamique solaire (SDO), de la NASA, ce mercredi (29). Fondamentalement, la Lune est passée entre le Soleil et le point de vue de l’observatoire, couvrant 67% de notre étoile et, en retour, voyant ses montagnes éclairées par la lumière la plus lointaine – comme un « effet de contre-jour » spatial.

Le SDO a été lancé en février 2010 et sa mission est d’observer le «climat solaire» – un terme utilisé pour parler du rayonnement qui vient de l’étoile vers l’espace ouvert et qui affecte la Terre de diverses manières. L’objet étudie divers facteurs du Soleil, tels que son champ magnétique, les taches solaires et les éjections coronales dont l’intensité fluctue au cours du cycle de 11 ans de l’activité solaire.

Lire aussi

L’événement d’aujourd’hui n’a eu aucune implication majeure au-delà d’un simple passage de la Lune devant le Soleil (même si, avouons-le, une éclipse solaire fournit un spectacle visuel chaque fois qu’elle est correctement enregistrée).

Les vents solaires sont normalement chargés de particules hautement énergétiques, mais la plupart du temps, ils ne nous causent pas beaucoup de problèmes. Des décharges particulièrement fortes peuvent provoquer des effets visuels notables, tels que des aurores boréales.

Cependant, des éjections coronales particulièrement intenses peuvent affecter les satellites et autres artefacts avec des composants électroniques. Il y a même ceux qui théorisent qu’une éventuelle « apocalypse Internet » pourrait être causée par des éjections de masse coronale vraiment importantes.

Le SDO n’est pas le seul objet positionné par la NASA dans la région du Soleil : le vaisseau spatial Orbiteur solaire est également dans la région, faisant plusieurs observations sur notre « star-king » et a déjà renvoyé des images et des vidéos impressionnantes.

