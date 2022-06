La première du télescope James Webb apportera « l’image la plus profonde jamais prise de l’univers »

Dans moins de deux semaines, la NASA dévoilera enfin les premières captures du télescope spatial James Webb. Selon l’agence, le 12 juillet, le monde entier aura accès aux observations inaugurales, parmi lesquelles « l’image la plus profonde jamais prise de l’univers », selon les mots de l’administrateur de l’agence, Bill Nelson.

Une comparaison des enregistrements du Grand Nuage de Magellan réalisés par le télescope spatial Spitzer et le télescope spatial James Webb. Images : NASA/JPL-Caltech (à gauche) et NASA/ESA/CSA/STScI (à droite)

Bien qu’il n’ait pas précisé sur quels objets de l’univers primitif le télescope s’est concentré, ni quel âge avaient ces cibles, Nelson a déclaré que les images montreront les premiers objets jamais vus. « C’est plus loin que l’humanité n’a jamais regardé auparavant, et nous commençons à peine à comprendre ce que Webb peut et va faire », a-t-il ajouté.

Jusqu’à présent, les données scientifiques les plus anciennes jamais obtenues sont une série de champs d’images profondes du télescope spatial Hubble montrant des galaxies de notre univers formées quelques centaines de millions d’années seulement après le Big Bang, qui s’est produit il y a environ 13,7 milliards d’années.

Les remarques de l’administrateur de la NASA ont été prononcées lors d’un événement médiatique au Space Telescope Science Institute, qui gère à la fois les opérations de Hubble et celles du nouveau télescope spatial.

Une autre des images qui seront révélées lors du dévoilement scientifique de Webb sera le premier spectre d’une exoplanète prise par l’équipement, selon Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la direction de la mission scientifique de la NASA, qui a pris la parole lors du même événement.

De tels spectres, qui mesurent la quantité de lumière émise à certaines longueurs d’onde, fournissent généralement des indices sur la chimie d’une planète qui indiquent l’historique de sa formation.

« Regardons ces mondes là-bas qui nous tiennent éveillés la nuit, tandis que nous regardons le ciel étoilé et nous demandons : y a-t-il de la vie ailleurs ? », philosophe Zurbuchen à propos du monument.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !