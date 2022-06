La mission DART de la NASA pourrait avoir un résultat très différent de celui attendu, selon une étude

Vous vous souvenez peut-être de la mission « DART » (ou « Double Asteroid Redirection Test », son acronyme en anglais), lancée par la NASA en novembre 2021 et dont l’objectif est de dévier l’astéroïde dimorphes de sa trajectoire en lui lançant – et nous ne mâcherons pas nos mots – un vaisseau spatial et en analysant ce qui se passe après l’impact.

Eh bien, la NASA s’attend à ce qu’il y ait un petit cratère d’environ 160 mètres de diamètre. Mais une nouvelle étude, menée par l’Université de Berne en Suisse, indique une bonne probabilité que quelque chose de relativement différent se produise.

Lire aussi

L’idée derrière la mission DART est d’évaluer nos défenses planétaires : il y a plus de 65 millions d’années, un astéroïde aux proportions particulièrement importantes a percuté la Terre, anéantissant pratiquement tous les dinosaures non aviaires et provoquant une ère glaciaire massive à la fin du période dite du Crétacé.

À l’époque moderne, une telle menace n’existe pas, mais dans le cas où un astéroïde errant entrerait en collision avec notre planète, nous devons être prêts à lui jeter littéralement et au figuré tout ce que nous avons.

Le problème : les calculs effectués par la Nasa considéraient que l’astéroïde Dimorphos – un objet de nature binaire (une roche plus petite tourne autour d’une roche plus grosse) – est une masse rocheuse massive. A l’intérieur, l’agence américaine estime qu’il n’y a pas d’espaces, mais une pièce complète.

L’étude de Berne pointe cependant une autre possibilité qui, si elle se confirmait, pourrait grandement modifier l’issue de la mission : « contrairement à ce que l’on imagine quand on pense à un astéroïde, des preuves directes issues de missions spatiales telles que la sonde Hayabusa2 [da agência espacial japonesa, ou JAXA] ont démontré que les astéroïdes peuvent avoir une structure interne plus dispersée – semblable à un tas de gravats – et maintenus à proximité par des interactions de gravité et d’autres forces qui agissent comme des « autocollants » », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Sabina Raducan.

Selon elle, l’impact de notre vaisseau spatial contre le Dimorphos devrait se produire courant septembre 2022, mais selon la constitution du double astéroïde, la mission DART pourrait finir par le déformer complètement, voire le dévier beaucoup plus de sa trajectoire que le précédent.que les calculs de pré-lancement indiquaient.

« L’une des raisons pour lesquelles ce scénario d’une structure interne » lâche « n’a pas encore été étudiée est que les méthodes nécessaires ne sont pas encore entièrement disponibles », a déclaré Raducan. « Les conditions d’impact sont impossibles à créer en laboratoire, et le processus de cratérisation relativement long et complexe – quelques heures dans le cas de DART – rend impossible la réalisation d’une simulation réaliste de ces processus. »

Selon elle, c’est là qu’interviennent les nouvelles recherches : grâce à une nouvelle méthode de création de modèles statistiques, qui prend en compte les ondes de choc, le compactage et la libération ultérieure de matériau, l’équipe de chercheurs a pu recréer le processus de cratérisation dans un manière informatisée, pour les petits astéroïdes – comme Dimorphos.

La prémisse de la mission donnant un résultat différent de celui attendu est importante, étant donné que l’agence spatiale européenne (ESA) lancera la mission HERA, une sorte de « deuxième acte » de la mission DART, dans laquelle les conséquences de l’impact de l’engin spatial seront être examiné visuellement. . HERA devrait être lancé en 2024, et Raducan fera partie d’un atelier portant sur son paramétrage.

« Pour tirer le meilleur parti d’HERA, nous devons avoir une bonne compréhension des résultats potentiels de la mission DART », a déclaré Martin Jutzi, co-auteur de l’étude. « Notre travail sur les simulations d’impact ajoute un scénario important, qui nous oblige à avoir une attente plus large. Ce n’est pas seulement pertinent dans le contexte de la défense planétaire, mais aussi une pièce importante dans le puzzle de la compréhension des astéroïdes en général.

L’étude complète est disponible sur Revue des sciences planétaires.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !