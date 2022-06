La Chine teste avec succès le moteur d’une nouvelle fusée lunaire habitée

Tout indique que la course spatiale humaine vers la Lune n’est pas totalement assurée pour les USA. Alors que la NASA effectue les tests et les essais les plus divers avec son complexe de véhicules Space Launch System (SLS), ainsi que SpaceX avec son Starship, la Chine a fait des progrès significatifs dans la construction de sa propre fusée lunaire.

Grand explorateur lunaire dans les missions robotiques, la Chine est déterminée à construire une fusée capable de mettre des taikonautes sur la surface lunaire cette décennie. Image : Seuls – Selon l'agence de presse Xinhua, les Chinois ont effectué avec succès une procédure connue sous le nom de « test à chaud » sur un nouveau moteur qui aidera à propulser une fusée de nouvelle génération capable de lancer des taïkonautes sur la Lune. « Les tests d'allumage à longue portée et multiples du moteur ont été menés à bien, ce qui indique qu'il est prêt à entrer dans la prochaine étape du développement d'échantillons de prototypes », a déclaré l'agence. D'après le site espace.comla Aerospace Science and Technology Corporation of China (CASC) a indiqué que le test a vérifié les technologies, les composants et les performances clés du moteur, la fiabilité du système d'allumage et un système de diagnostic des pannes en temps réel. Tel que rapporté par Apparence numériquela Chine a annoncé en janvier ses plans de programme spatial pour les cinq prochaines années, qui comprenaient des sujets indiquant que le premier décollage d'un nouveau lanceur d'équipage aurait lieu avant la fin de la période. La première version testée sera une fusée à deux étages capable d'envoyer une capsule habitée de nouvelle génération vers la station spatiale Tiangong. Avec trois étages, la version plus grande, qui inclura le nouveau moteur, pourrait envoyer une variante plus grande de la capsule habitée sur la Lune, potentiellement avant la fin de cette décennie.