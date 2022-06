De nouvelles preuves montrent que Mars a peut-être eu une vie dans le passé

Plus tôt cette année, il a été révélé qu’une étude analysait les données recueillies il y a huit ans par le rover Curiosity et indiquait la présence d’éléments qui auraient pu permettre à la vie d’exister sur Mars dans le passé. Maintenant, une nouvelle déclaration publiée par la NASA explique que le « carbone organique » a été localisé dans le sol de la planète rouge à des taux étonnamment élevés.

Cet élément peut provenir de sources non vivantes telles que les volcans, cependant, il alimente la théorie selon laquelle Mars pourrait avoir eu la vie il y a des millions d’années. « Le carbone organique total est l’une des mesures [ou índices] qui nous aident à comprendre la quantité de matière disponible comme matière première pour la chimie prébiotique et potentiellement la biologie », a déclaré Jennifer Stern du Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland, dans un communiqué publié par la NASA.

« Nous avons trouvé au moins 200 à 273 parties par million de carbone organique. C’est comparable ou même plus que la quantité trouvée dans les roches dans des endroits à très faible durée de vie sur Terre, comme des parties du désert d’Atacama en Amérique du Sud, et plus que ce qui a été détecté dans les météorites de Mars.

La vie sur Mars dans le passé ?

Le carbone organique est du carbone lié à l’hydrogène et est présent dans les molécules organiques qui composent toutes les formes de vie connues. Cependant, l’existence de l’élément à elle seule ne prouve pas que la vie a existé sur Mars, mais elle fournit une excellente direction pour la recherche.

Dans le sol martien, par exemple, des preuves de l’existence de rivières et de lacs ont déjà été trouvées dans le passé, indiquant que la planète a peut-être eu de la vie il y a des milliards d’années, bien qu’elle soit considérée aujourd’hui comme inhospitalière.

Image : Nasa/Divulgation

Pour collecter les échantillons de carbone, le rover a foré à travers des roches argileuses vieilles de 3,5 milliards d’années dans la formation de la baie de Yellowknife dans le cratère Gale, site d’un ancien lac sur Mars. En plus de l’eau liquide et du carbone organique, Gale Crater sur Mars présentait d’autres conditions propices à la vie, telles que des sources d’énergie chimique, une faible acidité et d’autres éléments essentiels à la biologie, tels que l’oxygène, l’azote et le soufre.

La mesure a été effectuée à l’aide du Sample Analysis at Mars (SAM), l’instrument de Curiosity qui chauffe la poudre de roche à des températures progressivement plus élevées. Cette expérience a utilisé de l’oxygène et de la chaleur pour convertir le carbone organique en dioxyde de carbone, dont la quantité est mesurée pour obtenir la quantité de carbone organique dans les roches. L’expérience a été réalisée en 2014, mais ces années ont été nécessaires pour que les résultats soient analysés et comparés avec d’autres mesures effectuées par le rover.

