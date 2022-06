Selon un article publié dans la revue antiquité, qui décrit la découverte, la culture du peuple Sandawe, descendants de ceux qui habitaient la région, n’inclut pas les légendes de personnes à tête de buffle ou de personnes à tête de buffle, de sorte que les images peuvent représenter autre chose. Cependant, note Grzelczyk, « les cornes de buffle jouent un rôle important dans certains rituels sandawe ».

Non loin d’Amak’hee 4, dans la région de Kondoa au centre de la Tanzanie, deux peintures d’abris sous roche en particulier présentent une forte ressemblance avec le trio nouvellement découvert. Au lieu-dit Kolo B2, les trois personnages sont représentés debout, tandis qu’à Kolo B1, ils sont représentés horizontalement.

Comparaison entre les trios de figurines d’Amak’hee 4, Kolo B1 et Kolo B2. Image : Maciej Grzelczyk – Université Jagellonne

Les trois emplacements montrent des personnages similaires, avec de grandes têtes, reliées par une ligne traversant leur corps, bien que les personnages de Kolo aient un haut rayé, interprété comme une coiffe. De plus, tous les trois ont des dispositions et des directions similaires des mains et des bras.

« Les personnages d’Amak’hee 4 sont sensiblement plus grands que ceux de Kolo et font de ce motif principal un point central autour duquel le reste du récit semble se dérouler. En revanche, les images de Kolo sont des représentations isolées, sans lien clair avec le reste des peintures », a écrit Grzelczyk.

Selon lui, les communautés locales peuvent faire la lumière sur la signification de ces mystérieux personnages. En attendant, les archéologues poursuivront le travail de documentation des sites afin qu’ils puissent être ajoutés au registre.

La source: AlerteScience

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !