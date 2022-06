La sonde Europa Clipper entrera en collision avec une autre lune de Jupiter à la fin de la mission

Après avoir terminé son enquête sur la quatrième plus grande lune de Jupiter, la mission Europa Clipper se terminera par un « accident intentionnel ». Selon la NASA récemment publiée, le vaisseau spatial entrera en collision avec Ganymède ou Callisto, les deux plus grands satellites naturels joviaux.

Selon la planification initiale, le vaisseau spatial terminerait sa mission en atterrissant sur la plus grande planète du système solaire. Cependant, les scientifiques ont repensé stratégiquement et ont choisi de déplacer le point de gâchis. « La cible d’élimination était Jupiter, mais elle sera plus efficace – et économisera du carburant – si nous entrons dans Ganymède et Callisto », a déclaré Bob Pappalardo lors d’une convention du groupe d’évaluation de la planète extérieure (OPAG) de la NASA.