Comprendre pourquoi la nouvelle mission de la NASA mettra des mois à atteindre la Lune

Mardi matin (28), la NASA a finalement lancé la mission CAPSTONE, après de nombreux retards. Le petit cube sera envoyé pour effectuer des études en rotation autour de la Lune. Cependant, bien qu’elle ait été lancée, la sonde mettra encore un certain temps à atteindre sa position, elle devrait être à l’emplacement prévu le 13 novembre.

Cette époque a attiré l’attention de beaucoup de gens. Les missions habitées d’Apollo, par exemple, ont atteint le satellite en seulement trois jours. Alors, quelle est la raison pour laquelle CAPSTONE a mis si longtemps à se rendre sur la Lune ?

La raison principale est la fusée. Apollo 11 a été lancé à l’aide du puissant Saturn V, le plus grand modèle jamais lancé. CAPSTONE a la taille d’un « four à micro-ondes » et a été lancé avec une fusée beaucoup plus petite. Electron de Rocket Lab est une « petite » fusée de 60 pieds de haut généralement utilisée pour lancer de petits satellites en orbite terrestre.

De ce fait, CAPSTONE fera un itinéraire considéré comme « efficace », qui valorise l’économie de carburant. Connue sous le nom de trajectoire de transfert lunaire balistique (BLT), la route s’avère plus longue que celles couramment utilisées pour atteindre la Lune.

« Les BLT sont un type de transfert à faible énergie dans lequel un vaisseau spatial se lance à 1-2 millions de kilomètres de la Terre (où la perturbation de la gravité du soleil devient dominante), puis revient sur Terre avec un rayon de périgée plus grand qu’auparavant et un différent plan d’orbite géocentrique », explique le document qui décrit la trajectoire de la société Colorado Advanced Space, qui exploite CAPSTONE en partenariat avec la NASA.

À ce stade, la sonde est toujours amarrée à la navette spatiale Photon, qui effectuera une série de brûlures de moteur dans les prochains jours pour emmener CAPSTONE de plus en plus loin de notre planète. Au sixième jour après le décollage, Photon effectuera un brûlage final, augmentant la vitesse du couple à 39 500 km/h, une vitesse qui mettra la sonde sur la trajectoire de la Lune.