Des scientifiques créent du plastique qui se transforme en sucre lorsqu’il est rejeté dans l’environnement

Des chercheurs de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), en Suisse, ont mis au point un nouveau type de plastique qui, lorsqu’il est jeté, se dégrade en cristaux de sucre, annulant pratiquement son agressivité pour l’environnement.

Les plastiques en général sont un excellent moyen de stocker divers types de contenu, mais ils sont également mauvais pour l’environnement en raison de leur temps de dégradation naturelle très élevé – la décomposition d’un plastique commun prend en moyenne 450 ans. Considérant que le matériau a été inventé en 1907, cela indique en pratique que le premier récipient en plastique de l’histoire pourrait très bien exister quelque part.

Une feuille fabriquée à partir de cristaux de sucre issus d’un nouveau type de plastique, dont la dégradation ne nuit pas à l’environnement (Image : Manker et al./Disclosure)

Le nouveau plastique, cependant, est fabriqué à partir de déchets végétaux – la lignine, le polymère qui constitue les parties les plus dures des plantes, pour être exact – et il est tout aussi résistant que ce que vous voyez dans les bouteilles en PET. Sa nature végétale a l’avantage de le rendre hautement recyclable par des procédés chimiques, ou bien sa dégradation naturelle aboutit à des déchets qui ne nuisent pas à la nature.

« En utilisant un autre [tipo de] aldéhyde – acide glyoxylique plutôt que formaldéhyde – nous avons pu simplement « couper » les groupes « plus collants » de chaque côté des molécules de sucre, ce qui les fait agir comme des briques en plastique », a déclaré Lorenz Manker, auteur principal de l’étude. « Grâce à cette technique simple, nous avons pu convertir jusqu’à 25 % du poids des résidus agricoles – ou 95 % du sucre pur – en plastique. »

Lors de tests, le composite issu de cette méthode a montré toutes les qualités inhérentes au plastique commun : il résiste à des températures jusqu’à 100 ºC, une résistance à la traction jusqu’à 77 mégapascals (MPa), une rigidité jusqu’à 2 500 MPa, en plus d’assurer une grande robustesse barrières contre l’oxygène et la vapeur d’eau. De plus, le nouveau plastique respectueux de l’environnement est polyvalent et peut être utilisé pour créer des films (pour l’emballage), des fibres à utiliser dans l’industrie textile et même des filaments pour les imprimantes 3D.

Le nouveau plastique, une fois jeté, « se décompose » en molécules de sucre, préservant efficacement l’environnement (Image : Manker et al./Disclosure)

Son élimination est également très simplifiée : si vous souhaitez le recycler, utilisez simplement le même processus de réutilisation du plastique commun – mais ici, moins d’énergie sera nécessaire. Son déversement dans les décharges ne laisse pas non plus de côté les microplastiques (nous avons déjà parlé de l’ampleur de ce problème ici), préférant revenir aux molécules de sucre dont il est né.

Bien sûr, il reste encore quelques obstacles à surmonter pour qu’il soit produit en masse, mais les experts à l’origine de la recherche affirment que l’ensemble du marché s’est préoccupé de développer des solutions plus durables, citant des exemples d’études parallèles menées par des entreprises telles que Coca- Cola et Lego. Pour eux, ce n’est qu’une question de temps avant que quelqu’un ne s’intéresse davantage à la nouvelle création.

« Ce plastique a des propriétés très intéressantes, surtout en ce qui concerne les emballages alimentaires », a déclaré Jeremy Luterbacher, un autre auteur de l’étude. « Et ce qui rend ce plastique unique, c’est la présence d’une structure de sucre intacte. Cela le rend extrêmement facile à fabriquer, car vous n’avez pas à changer ce que la nature vous offre, et il est simple à jeter car il peut redevenir une molécule déjà abondante dans l’environnement.

L’étude complète est disponible dans la revue scientifique Chimie naturelle.

