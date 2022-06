Le programme de conservation de la Floride révèle le plus grand serpent Python jamais trouvé dans la région

Une femelle python birman mesurant près de 5,5 mètres de long et pesant 97 kg a été retrouvée par une équipe du Conservatoire du sud-ouest de la Florideune organisation environnementale dédiée à la protection de l’eau, de la terre et de la faune de la région.

Le plus grand python jamais trouvé en Floride mesure près de 5,5 mètres et pèse 97 kg. Image: Conservatoire du sud-ouest de la Floride

Selon l’entité, l’animal est le plus grand serpent de cette espèce jamais trouvé dans toute la Floride, un État américain connu pour abriter bon nombre de ces serpents.

Grâce à son programme de recherche reconnu à l’échelle nationale, les biologistes du Conservatoire du sud-ouest de la Floride utiliser des émetteurs radio implantés dans des « serpents éclaireurs » mâles pour comprendre les mouvements des pythons, ainsi que leur comportement de reproduction et l’utilisation de leur habitat.

Les serpents scouts mâles peuvent diriger les scientifiques en groupes, leur permettant de retirer les femelles reproductrices et leurs œufs en développement de la nature.

« Comment trouve-t-on une aiguille dans une botte de foin ? Vous pouvez utiliser un aimant et de la même manière, nos serpents éclaireurs mâles sont attirés par les plus grosses femelles du monde », a déclaré Ian Bartoszek, biologiste de la faune et chef de projet en sciences de l’environnement à l’organisation. « Cette saison, nous avons suivi un serpent mâle nommé Dionysos, également connu sous le nom de Dion, dans une région de l’ouest des Everglades qu’il a fréquentée pendant plusieurs semaines. Nous savions qu’il était là pour une raison, et l’équipe l’a trouvé avec la plus grande femme que nous ayons vue à ce jour.

Les biologistes ont trouvé 122 œufs se développant à l’intérieur de l’abdomen de l’animal, ce qui établit un nouveau record pour le plus grand nombre d’œufs qu’une femelle python peut potentiellement générer au cours d’un cycle de reproduction.