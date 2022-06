Un avion spatial militaire américain se rapproche du record pour le modèle restant en orbite

Le mystérieux avion spatial militaire américain, X-37B, est dans l’espace depuis mai 2020, totalisant 773 jours. L’avion est maintenant sur le point de battre le record de 780 jours établi lors d’un précédent lancement du véhicule. La fin de la mission n’a pas encore été annoncée.

Rappelons que ce record de durée de mission ne se réfère qu’au temps que ce type d’avion a passé en orbite. L’avion est loin, par exemple, de la marque générale de séjour en orbite, obtenue par le satellite Landsat-5, resté autour de la Terre pendant 29 ans.

La mission actuelle s’appelle Orbital Test Vehicle-6 (OTV-6) et réalise des expériences dans l’espace telles que l’étude de la transformation de l’énergie solaire en énergie micro-onde radiofréquence. L’avion spatial a également déployé en orbite un satellite FalconSat-8, développé par l’US Air Force Academy.

avion spatial américain

La première mission en orbite du X-37B a eu lieu en 2010 et depuis lors, il y a eu six lancements. L’actuel est le premier à disposer d’un module pour réaliser des expériences en orbite terrestre. Certaines expériences consistent, par exemple, à vérifier comment les matériaux utilisés pour faire pousser des aliments sur Terre réagissent en orbite terrestre.

Depuis 2020, le programme X-37B est supervisé par une unité de l’US Space Force appelée Delta 9. « La mission de Delta 9 est de préparer, déployer et concevoir des forces assignées et attachées dans le but de mener des opérations de protection et de défense et de fournir des décisions nationales. – faire des autorités des options de réponse pour dissuader et, si nécessaire, vaincre les menaces orbitales », a déclaré l’unité. On ne sait pas quand l’avion spatial reviendra sur Terre.

Consultez la liste des missions X-37B et le temps passé dans l’espace pour chacune.

OTV-1 lancé le 22 avril 2010 a atterri le 3 décembre 2010. 224 jours en orbite.

OTV-2 lancé le 5 mars 2011 a atterri le 16 juin 2012. 468 jours en orbite.

OTV-3 lancé le 11 décembre 2012 a atterri le 17 octobre 2014. 674 jours en orbite.

OTV-4 lancé le 20 mai 2015 a atterri le 7 mai 2017. 718 jours en orbite.

OTV-5 lancé le 7 septembre 2017 a atterri le 27 octobre 2019. 780 jours en orbite.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !