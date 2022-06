Un nuage « particulier » au-dessus de la Terre attire l’attention des scientifiques

Selon la NASA, les scientifiques ont observé le nuage stratocumulus alors qu’il se déplaçait vers le continent, puis s’est dissipé. Ce fut une excellente occasion pour les chercheurs d’en savoir plus sur ce type de cloud.

D’après le site espace.comles nuages ​​ressemblant à des stratocumulus ont tendance à être regroupés à basse altitude dans l’atmosphère, comme celui-ci, qui a été observé à environ 1 500 mètres au-dessus de la surface de la Terre.

Ce qui a vraiment attiré l’attention dans les nouvelles images capturées par le spectroradiomètre imageur à résolution moyenne (MODIS) du satellite Terra, cependant, ce sont ses bords fortement prononcés.

« Des arêtes vives se forment souvent lorsque de l’air chaud et sec provenant des continents entre en collision avec de l’air humide plus frais au-dessus de l’océan, et que le nuage se forme à cette limite », a déclaré Bastiaan van Diedenhoven, scientifique de l’atmosphère à l’Institut néerlandais de recherche spatiale (SRON). .

Illustration d’artiste du satellite d’observation de la Terre de la NASA appelé Terra. crédit : Nasa

Aussi, il est rare de voir ce type de nuage en Europe de l’Est, qui n’a pas de zone océanique. L’apparition de ce nuage particulier au-dessus de la mer Caspienne peut probablement s’expliquer par la taille de la masse d’eau.

« Vous voyez souvent ce type de nuage au large de la côte ouest de l’Afrique, mais à des échelles beaucoup plus grandes », a ajouté Van Diedenhoven, suggérant que le nuage aurait pu se former lorsque de l’air plus chaud et plus sec provenant peut-être des Balkans (la région autour de la Grèce) atteint un air plus frais et plus humide au-dessus de la mer Caspienne.

Quelques heures après avoir été détecté le matin du 28 mai, le nuage stratocumulus a commencé à se disperser. Dans l’après-midi, il s’était déplacé vers le nord-ouest jusqu’à la côte de la Russie près de Makhatchkala dans les contreforts des montagnes du Caucase. Peu de temps après, il n’y avait plus aucun signe d’elle.

Spacecraft Terra est une mission d’observation de la planète à très long terme, lancée en décembre 1999 et continue de fonctionner en bonne santé.

Un avantage des missions longues comme le satellite Terra est qu’elles permettent aux chercheurs de suivre les changements dans l’environnement de la planète en utilisant les mêmes capteurs, ce qui permet une cohérence des mesures.

Plus tôt cette année, la responsable scientifique de la mission à la NASA, Katherine Calvin, a déclaré que l’agence travaillait sur un plan plus complet pour mettre à niveau sa flotte de satellites plus anciens, tels que Terra lui-même, Aqua (lancé en 2002) et Aura (lancé en 2004).

