L’homme retourne sur la Lune : Lancement du Capstone de la NASA, le nanosatellite pionnier d’Artemis

Il explorera l’orbite de la future station spatiale Lunar Gateway qui servira de « pont » entre la Terre et son satellite naturel.

Capstone en orbite près de la Lune / Crédit : NASA / Daniel Rutter

Reportée de mois, d’abord en raison de la pandémie de Covid puis de vérifications techniques, la mission Capstone de la Nasa a été lancée le 28 juin 2022, avec le premier engin spatial à explorer l’orbite prévue pour la Lunar Gateway, la future station spatiale qui fera office de « pont » pour les astronautes voyageant entre la Terre et son satellite naturel, dans le cadre du programme Artemis.

Le satellite pionnier, à peine plus gros qu’un four à micro-ondes, pesant 25 kilos, a décollé avec succès de la péninsule de Mahia, en Nouvelle-Zélande, sur une fusée à électrons Rocket Lab, à bord de la plateforme Photon de Rocket Lab, et sera relâché six jours après son lancement. Après un voyage de quatre mois dans l’espace, il atteindra le 13 novembre l’orbite lunaire, où il restera opérationnel pendant au moins six mois.

La mission CAPSTONE de la NASA lancée le 28 juin 2022 / Crédit : NASA / Daniel Rutter.

L’objectif de Capstone (acronyme de Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment) sera de vérifier la dynamique de l’orbite, formellement connue sous le nom d’orbite à halo presque rectiligne (NRHO), qui est située dans un point d’équilibre précis entre le gravité de la Terre et de la Lune et nécessite donc un minimum d’énergie pour son entretien.

Le nanosatellite devra également démontrer la fiabilité de solutions innovantes de navigation d’engin spatial à engin spatial, ainsi que des capacités de communication avec la Terre, tandis que l’orbite cislunaire offrira l’avantage d’une vue dégagée sur la Terre (Luna) en plus de la couverture du pôle Sud lunaire. Au cours de sa mission, Capstone effectuera également une série de tests de navigation et de communication, dont certains avec le Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA, qui est en orbite autour de la Lune depuis 2009.