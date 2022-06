Aidez la NASA à trouver des nuages ​​sur Mars

Pour tenter de résoudre un mystère crucial sur l’atmosphère de Mars, les scientifiques de la NASA font appel à des gens ordinaires – comme vous. Ils ont organisé un projet appelé « Cloudspotting on Mars », qui invite le public à identifier les nuages ​​martiens à l’aide de la plateforme de science citoyenne. zoounivers.

Ces informations pourraient aider les chercheurs à comprendre pourquoi l’atmosphère de la planète n’est que 1% plus dense que celle de la Terre, bien que de nombreuses preuves suggèrent qu’elle était beaucoup plus épaisse.

Record réalisé par le rover Curiosity de la NASA, où il est possible de voir les nuages ​​de Mars. Image : NASA/JPL-Caltech

L’un des facteurs qui suggèrent le changement de l’atmosphère de Mars au cours des années d’évolution de la planète est qu’actuellement, la pression atmosphérique est si basse que l’eau liquide s’évapore simplement de la surface. Pourtant, il y a des milliards d’années, le paysage était composé de lacs et de rivières.

Mais comment Mars a-t-elle perdu son atmosphère au fil du temps ? Une théorie suggère que différents mécanismes peuvent entraîner l’eau dans l’atmosphère, où le rayonnement solaire divise les molécules en atomes d’hydrogène et d’oxygène. L’hydrogène est suffisamment léger pour fuir dans l’espace.

Comme la Terre, Mars possède des nuages ​​constitués de glace d’eau. Mais contrairement à ici, il y a des nuages ​​​​faits de dioxyde de carbone (glace sèche), qui se forment lorsqu’il fait suffisamment froid pour que l’atmosphère martienne gèle.

En découvrant où et comment ces nuages ​​apparaissent, les scientifiques espèrent mieux comprendre la structure de l’atmosphère moyenne de Mars, située entre 50 et 80 kilomètres d’altitude. « Nous voulons savoir ce qui déclenche la formation de nuages ​​- en particulier les nuages ​​de glace d’eau, qui pourraient nous apprendre à quelle hauteur la vapeur d’eau pénètre dans l’atmosphère – et pendant les saisons », a déclaré Marek Slipski, chercheur postdoctoral au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA. .

C’est dans cet esprit que « Cloudspotting on Mars » a été développé. Le projet s’articule autour d’un enregistrement de 16 ans de données du Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de l’agence, qui étudie la planète rouge depuis 2006.

L’instrument Mars Climate Sounder du vaisseau spatial étudie l’atmosphère dans la lumière infrarouge, qui est invisible à l’œil humain. Dans les mesures prises par l’instrument alors que le MRO orbite autour de Mars, les nuages ​​apparaissent sous forme d’arcs.

L’équipe a besoin d’aide pour passer au crible ces données, marquer les arcs afin que les scientifiques puissent étudier plus efficacement où ils se produisent dans l’atmosphère. « Nous avons maintenant plus de 16 ans de données à parcourir, ce qui est très précieux – cela nous permet de voir comment les températures et les nuages ​​​​changent selon les saisons et d’année en année », a déclaré Armin Kleinboehl, enquêteur MARS Climate Sounder au JPL. « Mais c’est beaucoup de données à examiner pour une petite équipe. »

Alors que les scientifiques ont expérimenté des algorithmes pour identifier les arcs dans les données du Mars Climate Sounder, il est beaucoup plus facile pour les humains de les voir avec leurs yeux. Kleinboehl a déclaré que le projet pourrait également aider à former de meilleurs algorithmes qui pourraient faire ce travail à l’avenir.

De plus, le projet comprend des webinaires occasionnels où les participants peuvent entendre des scientifiques parler de la façon dont les données seront utilisées.

