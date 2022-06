Une tempête solaire frappe la Terre par surprise et provoque des étincelles dans le ciel

Le nouveau cycle solaire qui a débuté en 2019 est considéré comme beaucoup plus « intense » que le précédent, avec un plus grand nombre de phénomènes se produisant sur le soleil. Selon Spaceweather.com, la Terre a été frappée par une tempête solaire entre le 25 et le 26 juin.

La tempête solaire a été classée G1 sur l’échelle de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Une tempête de classe G1 n’affecte pas la santé humaine à la surface de la Terre, mais elle peut perturber les fluctuations du réseau électrique et les opérations des satellites. Un autre fait saillant est que les tempêtes G1 peuvent provoquer des aurores boréales dans l’hémisphère nord, en particulier dans les régions des États-Unis, du Canada, de la Russie et du Groenland.

Une tempête solaire a frappé la Terre

Le phénomène était considéré comme inattendu et s’est produit parallèlement à l’alignement extrêmement rare de cinq planètes, où Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne s’alignent dans le ciel par ordre de proximité avec le soleil. Ce phénomène ne s’est pas produit depuis 1864.

« Une région d’interaction co-rotative (CIR) a frappé le champ magnétique terrestre, ouvrant une fissure dans la magnétosphère de notre planète. La tempête solaire est venue déclencher une rare exposition d’aurores au solstice », a expliqué Spaceweather à propos de la cause de l’incident.

À Calgary, au Canada, le photographe Harlan Thomas a capturé une image des aurores boréales. « Aurora a duré 5 minutes et quel spectacle. Le pic a été lorsque l’aurore est devenue visible à l’œil nu. Les images peuvent être consultées en cliquant ici.

