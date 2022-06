La Chine lance de nouveaux satellites de télédétection

Ce lundi (27), la Chine a envoyé la mission Gaofen-12 03 dans l’espace, à bord d’une fusée Longue Marche 4C, pour une orbite synchrone avec le Soleil. Le lancement a eu lieu à 12h46 (heure de Brasilia), depuis le Jiuquan Satellite Launch Center (JSLC).

Au total, il s’agissait du 22e lancement de la Chine en 2022, dont 21 ont réussi.

Une fusée Longue Marche 4C transportant le satellite Gaofen-12 03 décolle du centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine. Image : Wang Jiangbo/Xinhua

Gaofen (qui indique « haute résolution ») est le nom d’une ligne de satellites de télédétection qui font partie du système chinois d’observation de la Terre à haute définition (CHEOS), qui a débuté en 2010.

Le programme couvre des secteurs tels que le climat, la surveillance mondiale, la protection et la surveillance des catastrophes et utilise les types de véhicules aériens et spatiaux les plus divers pour atteindre cet objectif.

Depuis le lancement du premier satellite Gaofen en avril 2013, plus de 20 autres ont été lancés dans une variété de tailles, d’orbites et d’applicabilité.

Le premier Gaofen-12 a été lancé en novembre 2019. En mars de cette année, le deuxième de cette série a été lancé, avec son objectif décrit comme « recensement foncier, planification urbaine, conflits fonciers, conception du réseau routier, estimation des récoltes et prévention des catastrophes ». ”.

Tous les satellites Gaofen-12 sont équipés de systèmes de détection de micro-ondes à haute résolution à un niveau inférieur au mètre. Le poids et la taille des charges ne sont pas spécifiés. Pour la mission de cette semaine, la charge utile est soupçonnée d’être des satellites radar.

Avec la capacité de transporter jusqu’à 4 200 kg en orbite terrestre basse (LEO) et 2 800 kg en orbite synchrone solaire (SSO), la fusée à trois étages Longue Marche 4C mesure 45,8 mètres de haut et 3,35 mètres de large, avec une masse au décollage d’environ 250 tonnes.

Dans le premier étage, haut de 28 mètres, la fusée a une masse de 182 tonnes, qui se compose principalement de carburant et de comburant et est propulsée par quatre moteurs YF-21C.

Le deuxième étage mesure près de 11 mètres de long, avec le même diamètre que le premier étage. Il utilise également la même combinaison de propulseurs et dispose d’un seul module YF-24C installé pour la propulsion et de quatre moteurs à vernier YF-23C qui fonctionnent avec le même carburant que le moteur principal et permettent au deuxième étage de se diriger dans l’espace.

Dans la dernière étape, le diamètre diminue à 2,9 mètres. Il mesure 14,79 mètres de haut et fonctionne avec un seul moteur YF-40.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !