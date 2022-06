Le télescope James Webb a le feu vert pour l’utilisation du premier instrument scientifique

L’un des quatre instruments d’observation du télescope spatial James Webb a reçu le feu vert de la NASA pour commencer ses travaux. Selon un communiqué de l’agence spatiale américaine, l’instrument se compose d’un détecteur de « première lumière » (nom donné à un instrument utilisé pour assembler une image complète après en avoir produit des parties) et d’un « chasseur d’exoplanètes ».

Le James Webb a été lancé à Noël 2021 et, depuis, a parcouru environ 1,5 million de kilomètres (km) pour se positionner au deuxième point de Lagrange (L2), où il a commencé son processus de mise en service, avec des analyses et des activations progressives d’instruments. vous placer comme point de départ de vos observations pour au moins les 10 prochaines années.

Le James Webb dispose de quatre instruments hautes performances, dont l’un a reçu le feu vert pour commencer à fonctionner pleinement (Image : Filip Cercek/Istockphoto)

Le premier instrument sorti a même ses premières images prêtes à être diffusées, ce qui devrait avoir lieu le 12 juillet. La nature de ces images, cependant, est encore un secret.

L’instrument en question s’appelle « NIRISS », un acronyme pour « Clitless Spectrographic Instrument for Near Infrared Imaging », et a été créé en collaboration avec des scientifiques canadiens. Selon le chercheur principal de James Webb, René Doyon, il « joue un rôle nettement meilleur que prévu ».

Fondamentalement, NIRISS fonctionne avec les différents capteurs du télescope pour « regarder » des régions très précises de cibles placées dans les parties les plus profondes de l’espace. « Je me pince à l’idée que nous sommes à quelques jours du début de nos opérations scientifiques, et en particulier du NIRISS qui étudie sa première atmosphère d’exoplanète », a déclaré Doyon.

