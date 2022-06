Une sonde de la NASA enregistre le cratère d’impact d’une fusée qui a frappé la lune en mars

Plus tôt cette année, le premier étage d’une fusée, pesant environ trois tonnes, s’est écrasé sur la Lune. Le choc, qui était prévu depuis des mois, a eu lieu le matin du 4 mars, à 9h25 (GMT).

Le site de la collision était le cratère Hetzsprung, de 530 km de diamètre, situé sur la face cachée de la Lune, qui n’est pas visible de la Terre. À l’époque, les scientifiques pensaient que les effets de l’impact seraient, tout au plus, un petit cratère et un peu de poussière.

Le double cratère aurait été causé par un impact de fusée qui a frappé la lune en mars de cette année. Image : NASA/Goddard/Université d’État de l’Arizona

A la surprise générale, des images des environs de Hetzsprung prises par le Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA récemment reçues par les équipes scientifiques montrent qu’en fait, deux cratères se sont formés à la suite de la collision : un cratère oriental (de 18 mètres de diamètre ) superposé à un cratère occidental (16 mètres de diamètre).

Selon une déclaration de l’agence, le double cratère pourrait indiquer que le corps de la fusée avait de grandes masses à chaque extrémité. Normalement, une fusée usagée a une masse concentrée à l’extrémité où se trouve le moteur. Le reste de l’étape consiste principalement en un réservoir de carburant vide.

Bien que les spéculations disent qu’il s’agit d’une fusée chinoise, son origine est encore inconnue, ce qui, dans un premier temps, a été attribué à SpaceX. « Comme l’origine de la fusée reste incertaine, la double nature du cratère peut aider à indiquer son identité », a déclaré Mark Robinson, enquêteur principal de la caméra de LRO.

D’autres fusées se sont écrasées sur la Lune, mais aucun autre impact n’a créé de doubles cratères. Les quatre cratères laissés par les étages SIV-B des fusées Apollo 13, 14, 15 et 17 avaient des contours légèrement irréguliers et étaient sensiblement plus grands (plus de 35 mètres) que chacun des cratères doubles.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !