Après tout, le voyage dans le temps est-il possible ? Probablement pas, mais nous avons encore des questions

Les plus jeunes reconnaîtront le concept de voyage dans le temps grâce aux films Marvel Cinematic Universe (MCU), mais en réalité, l’idée de naviguer dans des événements passés et futurs est incroyablement ancienne – vraiment, très ancienne : les chercheurs estiment que la première notion de ce la théorie vient de la tragédie grecque Œdipe Rexécrit par Sophocle il y a plus de 2 500 ans.

Mais dans la vraie vie, le voyage dans le temps est encore une entreprise très mystérieuse : la réponse la plus simple est que, si c’était possible, nous le ferions déjà. Il y a aussi la question des lois de la physique – le voyage dans le temps viole certains concepts, disons, inviolable.

Lire aussi

Après tout, le voyage dans le temps est-il possible ? (Image : lassedesignen/)

Pourtant, le physicien théoricien et docteur Peter Watson, doyen des sciences à l’Université Carleton, croit qu’il reste encore de nombreuses questions qui ont chacune plusieurs réponses, et toutes doivent être résolues. Dans un article d’opinion publié par le portail Space, il tente d’en proposer quelques-uns.

Selon Watson, une entreprise telle que « voyager dans le temps » nécessiterait une quantité considérable d’énergie négative – qui n’existe pas dans notre univers. L’énergie négative est plus simple à expliquer par une analogie : imaginez que si vous en aviez une quantité dans la main et que vous la laissiez tomber, elle « tomberait ».

Le physicien voit un problème avec cette notion, étant donné qu’elle ne fait que rendre le voyage dans le temps impossible en introduisant le concept d’énergie négative – quelque chose qui dépasse notre compréhension et, par conséquent, peut être considéré comme abstrait dans cet exemple. Watson cite également les travaux du mathématicien Frank Tipler, qui a conceptualisé une machine à voyager dans le temps qui utilise l’énergie telle que nous la connaissons, mais dont le volume requis est supérieur à toute l’énergie de l’univers.

Arthur Eddington, un autre expert, a affirmé que le voyage dans le temps est une violation directe de la deuxième loi de la thermodynamique, qui régit, entre autres, que l’entropie et le caractère aléatoire doivent toujours augmenter, de manière linéaire. En pratique, le temps se déplace dans une seule direction – le passé est un moment d’entropie plus faible que le présent, et nous ne pouvons pas voyager dans ces conditions.

Pensez-y de cette façon : pouvez-vous « défrire » un œuf après l’avoir fait frire, « assassiner » quelqu’un que vous avez tué ou annuler une relation sexuelle après l’avoir consommé ? Même principe, mais toujours un problème : bien que l’entropie vous empêche de voyager dans le passé, appliquer ce concept ne vous empêcherait pas de voyager dans le futur.

Dans les livres, les films ou les jeux, le concept de voyage dans le temps a été largement exploré, mais en réalité, son application est bien plus compliquée qu’il n’y paraît (Image : Amazon/Marvel Studios/Konami/Reproduction)

Enfin, il y a la question des paradoxes temporels. Le plus connu est le « paradoxe du grand-père » : un homme capable de voyager librement dans le temps remonte dans le passé et tue son propre grand-père, avant d’avoir son père et, par conséquent, son père, qui n’est pas né, n’aura pas son propre homme qui a voyagé à travers le temps. Par logique, vous ne pouvez pas exister et ne pas exister en même temps.

Un jeu PlayStation 2 très populaire – Metal Gear Solid 3 : Mangeur de serpents – joué avec ce concept : lors de l’introduction du méchant Ocelot, vous pouvez choisir de le tuer dans l’une des séquences de titres, mais en raison de la présence de l’antagoniste dans les jeux précédents (dont les scénarios se déroulent dans des décennies, car MGS 3 est un « fréquence »), le jeu se termine, avec l’alerte que vous avez créé un paradoxe.

Une œuvre littéraire, signée Kurt Vonnegut, contourne pourtant ce problème : dans le livre abattoir 5, dès 1969, l’auteur postule que le libre arbitre est une illusion. Si le libre arbitre n’existe pas, alors l’homme du paradoxe originel ne peut pas envisager le meurtre de son propre grand-père. Le protagoniste du livre, Billy Pilgrim, est capable de voyager à travers différents points de la chronologie dans l’univers où il existe, mais il est limité à ne jamais visiter d’autres lignes, ni à agir dans le passé ou le futur.

En d’autres termes, et malgré la répétition de l’exemple, il est très similaire au rôle du Watcher dans l’univers Marvel : un personnage qui voit tout, qui sait tout, mais qui ne peut qu’être témoin des événements qui se déroulent sous ses yeux, sans jamais agir. sur eux ou les influencer de quelque manière que ce soit.

abattoir 5 il est conforme à la deuxième loi de la thermodynamique et à la théorie de la relativité d’Albert Einstein, qui stipule également que le voyage dans le temps nous est interdit par la relativité elle-même.

Mais la croyance humaine est en l’existence du libre arbitre, ce qui a amené Watson à poser des questions intéressantes : et si, au lieu de notre propre grand-père, nous pouvions supprimer, disons, Adolf Hitler de la chronologie ? Dans Un chant de noel, de Charles Dickens, le personnage d’Ebenezer Scrooge « voit » deux fils distincts sur son propre destin – l’un menant au plein bonheur, l’autre menant à la mort. Avec la possibilité du libre arbitre, lequel pourriez-vous choisir, et quels sont les impacts de ce choix ?

Même Stephen Hawking, qui a consacré sa vie à des études pertinentes sur des phénomènes que nous ne comprenons pas, en est venu à flirter avec l’idée du voyage dans le temps, et même lui n’avait pas de réponse complète : Hawking postulait que certains -un principe inconnu de la physique doit agir en protection de continuum l’espace-temps, interdisant le transit entre les chronologies. Son exemple était le trou noir : on sait que le temps passe différemment à l’intérieur, mais on ne peut pas dire avec des bases factuelles, étant donné qu’on ne peut pas en explorer un et, par conséquent, on n’a pas de données à analyser.

Mais en pratique, cette réponse est redondante : « on ne peut pas voyager dans le temps car on ne peut pas voyager dans le temps ».

Qu’est-ce que tu penses? Pensez-vous que le voyage dans le temps est possible ? Si oui, que feriez-vous si vous aviez cette capacité ? Dites le nous dans les commentaires.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !