La faible viscosité de la lave du volcan Cumbre Vieja a contribué à la destruction supplémentaire de l’éruption de 2021

L’éruption du volcan Cumbre Vieja, aux îles Canaries en 2021, a laissé plus de 1 600 bâtiments – dont 1 300 projets résidentiels – complètement détruits par le passage du magma expulsé. Selon des scientifiques de l’Université Johannes Gutenberg en Allemagne, c’est précisément l’un des aspects de cela – la faible viscosité de la lave – qui a contribué à la destruction généralisée.

« La viscosité de la lave était parmi les plus faibles jamais observées lors d’une éruption basaltique », a déclaré Yves Feisel, doctorant à l’Institut des géosciences de la faculté. Feisel, membre de l’équipe dirigée par le chercheur et professeur Jonathan Castro, a mesuré ce quotient de viscosité avec des échantillons de lave de l’éruption et de cendres, dans un laboratoire associé à l’institution.

La lave d’un volcan atteint la mer sur l’île canarienne de La Palma, en Espagne, à l’aube du mercredi 29 septembre 2021. La lave du nouveau volcan de l’île canarienne de La Palma a atteint l’océan Atlantique la nuit dernière, dans la zone connue sous le nom de Plage de Los Guirres, également connue sous le nom de Playa Nueva (Nouvelle Plage). Crédit : AP Photo / Saul Santos

« En fait, nous avons même pu voir à partir de la couverture télévisée que la lave coulait trop vite, nous avons donc pu en déduire sa faible viscosité », a déclaré Feisel.

En termes simples : la lave était plus liquide que d’habitude. La « viscosité » est le nom donné à ce qui donne cet aspect « pâteux » aux substances liquides – les plus visqueuses, les plus pâteuses et, par conséquent, les plus lentes. La faible viscosité de la lave qui sortait de Cumbre Vieja l’a fait accélérer sa descente – tout comme vous versez un verre d’eau sur une surface en diagonale.

Selon les chiffres de la nouvelle étude, la vitesse d’échappement de la lave était parfois supérieure à 10 mètres par seconde (m/s), ce qui provoquait également des effets inattendus, tels que les soi-disant « ondes stationnaires ».

En utilisant des particules de cendres rejetées dans l’air depuis l’île canarienne de La Palma, où l’éruption a eu lieu, l’équipe a pu déterminer que la température du magma éjecté se situait entre 1150 et 1200 degrés Celsius (ºC). De plus, à l’aide d’un appareil appelé « rhéomètre », ils ont fait fondre ces particules pour mesurer la viscosité du matériau source.

« Peu de temps après le début de l’éruption, la viscosité de la lave a été mesurée entre 10 et 160 secondes Pascal », a déclaré Feisel. « C’est environ 10 fois moins que, par exemple, les matériaux crachés par le volcan Kilauea d’Hawaï en 2018. Lorsque cette lave s’est refroidie, des cristaux se sont formés, ce qui a dû aider à retenir le faible volume de silicium (SiO2), permettant à la lave de maintenir ce viscosité pendant une plus longue période de temps.

Selon Feisel, ces résultats peuvent servir à créer des mesures qui aident à minimiser l’impact des futures éruptions. Ils sont, après tout, assez imprévisibles et, même dans le cas de nations et de villes situées dans des zones de fort volcanisme, les mesures de protection ne peuvent être mises en œuvre et activées que dans un court laps de temps.

Dans ce scénario, chaque seconde compte en faveur des autorités, donc la possibilité d’analyser la vitesse à laquelle la lave avance aidera certainement à éviter de plus grandes catastrophes.

L’étude complète a été publiée et évaluée par des pairs dans la revue scientifique Communication Nature.

