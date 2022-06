La capsule Cygnus termine avec succès le test de manœuvre et quitte la Station spatiale internationale

Ce mardi (28), la capsule cargo Cygnus qui était amarrée à la Station spatiale internationale (ISS) depuis le 21 février a quitté le laboratoire orbital pour retourner sur Terre.

La capsule Cygnus de Northrop Grumman a été amarrée à la Station spatiale internationale (ISS) pendant un peu plus de quatre mois lors de la mission NG-17, qui a livré 3,8 tonnes de fret au laboratoire en orbite. De plus, le vaisseau spatial a effectué une manœuvre de repositionnement sans précédent, qui est généralement effectuée par le vaisseau spatial russe Progress. Image : NASA

Construit par Northrop Grumman, le cargo a été lancé par le bras robotique de la station à 8h05 (GMT). Selon un communiqué de la NASA, le départ a eu lieu une heure plus tard que prévu pour éviter d’éventuelles rencontres avec des débris spatiaux et permettre de meilleures communications avec les gestionnaires de l’engin spatial au sol.

Contrairement aux capsules Dragon de SpaceX, les engins spatiaux Cygnus ne sont pas réutilisables, donc une rentrée destructrice dans l’atmosphère terrestre est attendue mercredi.

La station spatiale internationale doit avoir une altitude corrigée périodiquement

Nommée SSPiers Sellers, en l’honneur du regretté astronaute de la NASA et climatologue Piers John Sellers, la capsule était chargée de transporter et de livrer près de quatre tonnes de fret à l’équipage de l’ISS, y compris des fournitures, du matériel et des expériences scientifiques, sur le NG-17.

De plus, après une tentative infructueuse d’effectuer une manœuvre de poussée opérationnelle lundi dernier, le vaisseau spatial a terminé avec succès le test samedi, marquant la première fois dans l’histoire qu’une capsule Cygnus remplit la fonction de repositionner la station spatiale, amenant le complexe orbital à son altitude de fonctionnement normale.

Même à plus de 400 km de la surface, il existe toujours des frottements entre l’ISS et l’atmosphère terrestre, ce qui entraîne une réduction constante de la vitesse et de l’altitude du laboratoire en orbite. Des manœuvres périodiques sont donc nécessaires pour compenser cette « chute », réalisée à l’aide des propulseurs des engins spatiaux russes Progress qui visitent régulièrement la station.

Avec les incertitudes qui pèsent sur les relations américano-russes, notamment après l’invasion du pays dirigé par Vladimir Poutine vers l’Ukraine, la NASA a décidé de tester la capacité des capsules Cygnus à remplir la fonction, considérée par l’agence comme une alternative au cas où les alliances entre les deux superpuissances spatiales s’effondrent complètement.

« Nous voulons simplement féliciter toute l’équipe de Northrop Grumman et de la NASA pour l’excellente mission NG-17 », a déclaré l’astronaute Jessica Watkins, membre d’équipage de l’ISS, au contrôle de mission après le départ du vaisseau spatial Cygnus. « En plus des tonnes de matériel scientifique et d’approvisionnement qu’il a livrés à l’ISS, le NG-17 Cygnus SS Piers Sellers a achevé avec succès un nouveau lancement de la station, apportant une nouvelle capacité importante à la station spatiale que Sellers lui-même a aidé à construire. «

« Ce repositionnement de l’ISS à l’aide de Cygnus ajoute une capacité essentielle pour aider à maintenir et à soutenir la station spatiale », a déclaré Steve Krein, vice-président de l’espace civil et commercial, systèmes spatiaux tactiques chez Northrop Grumman. « Cela démontre également l’énorme capacité que Cygnus offre à l’ISS et aux futurs efforts d’exploration spatiale. »

