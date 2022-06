Si nous voulons trouver de la vie sur Mars, nous devons creuser plus profondément, selon une étude

Alors que des rovers comme Curiosity, Zhurong et Perseverance recherchent exactement cela, tout signe de vie sur Mars est susceptible de se trouver à plusieurs mètres sous la surface, selon une nouvelle étude menée par la NASA elle-même.

Alexander Pavlov, physicien au Goddard Space Flight Center, a dirigé une équipe qui, à travers plusieurs simulations et tests, a conclu que le rayonnement est capable de détruire les acides aminés avec beaucoup de difficulté. Et vous savez ce qui reste des radiations ?

Les trous percés par le rover persévérance sur le sol martien ne sont que de cinq centimètres, ce qui, selon une nouvelle étude, est insuffisant pour trouver des preuves de la vie sur Mars.

Mars. Mars a beaucoup de rayonnement qui tombe dessus. La planète rouge a une atmosphère incroyablement mince, usée pendant des milliards d’années – et cela se traduit par une protection faible, pratiquement inexistante, contre le rayonnement solaire.

« Nos résultats suggèrent que les acides aminés dans les régolithes et au-dessus de la surface de Mars sont détruits à un rythme beaucoup plus rapide que nous ne le pensions auparavant », a déclaré Pavlov, avant de suggérer, littéralement, que les missions actuellement en cours sur la planète rouge creusent plus profondément.

« Les missions Rovers actuellement sur Mars forent [o solo] environ cinq centimètres [cm]», a déclaré Pavlov. « À cette profondeur, il faudrait 20 millions d’années aux radiations pour détruire complètement les acides aminés. L’ajout de perchlorates et d’eau augmente cependant leur capacité de destruction.

Le rayonnement est une préoccupation majeure pour toute mission s’aventurant dans l’espace : sur Terre, le corps humain en est exposé à environ 0,33 millisievert par an, un chiffre négligeable. Sur Mars, ce volume passerait à plus de 250 millisieverts.

A titre de comparaison : 1000 millisieverts équivaut à 1 sievert. Pour le corps humain, une accumulation de 4 à 5 sieverts est irréversiblement mortelle. En d’autres termes : Mars vous tuerait assez rapidement.

Le rayonnement solaire, cependant, est encore plus problématique : étant très énergisé, il est capable de pénétrer les roches denses, ionisant et détruisant toutes les molécules qu’il rencontre. Sur Terre, cela est minimisé par notre atmosphère, qui contient des éléments qui nous protègent des parties les plus nocives des rayons du soleil.

Sur Mars, en revanche, c’est une autre histoire : il fut un temps où la planète rouge avait une forte atmosphère comme la nôtre, ainsi qu’un champ magnétique global très fort. De plus, il existe de nombreuses preuves que la surface de Mars avait d’immenses océans, lacs et rivières. En d’autres termes, il se pourrait que la vie sur Mars ait été possible il y a des milliards d’années.

Les acides aminés sont également des signes qu’il y avait de la vie – ou du moins un environnement qui la soutenait – sur Mars : ils ne sont pas eux-mêmes des agents biologiques, mais chaque agent biologique repose sur les acides aminés dans sa construction la plus primordiale. Sans eux, il n’y a pas de « vie » telle que nous la connaissons.

Afin d’analyser la force de ces composants, Pavlov et son équipe ont développé des tests, mélangeant divers acides aminés avec un mélange de minéraux qui simulaient le sol de Mars – essentiellement composé de dioxyde de silicium, de silicium hydraté et de divers perchlorates (sels), sceller le matériau dans des tubes à essai dans un environnement qui imite la température de la planète rouge.

Ensuite, l’équipe a tout bombardé avec des rayons gamma, simulant la dose de rayonnement reçue par la surface martienne sur une période de 80 millions d’années. « Notre travail est la première étude complète où la destruction d’un large éventail d’acides aminés a été étudiée sous une gamme de facteurs pertinents pour Mars. La conclusion est que l’ajout de silicium et de perchlorates augmente considérablement le taux de destruction des acides aminés.

C’est parce que les études qui ont suivi cette méthode ne sont pas exactement nouvelles, mais elles ont seulement testé le rayonnement contre les acides aminés, sans tenir compte des additifs qui imitent le sol de Mars. Ceci, selon l’étude de Pavlov, a donné une image incorrecte, car les éléments du sol font également une différence dans cette destruction.

En pratique, l’équipe a découvert que tout acide aminé présent à la surface de Mars jusqu’à il y a 100 millions d’années a depuis longtemps cessé d’exister. Considérant que la vie sur Mars était possible bien plus longtemps que cela – des milliards d’années, au moins – il est peu probable que des trous forés par des rovers à la surface de la planète aboutissent à la libération d’acides aminés.

Il convient de rappeler que Perseverance et Curiosity ont réussi à extraire de la matière organique à la surface, mais elles peuvent avoir été créées par des moyens abiotiques (c’est-à-dire non biologiques), il n’est donc toujours pas possible de les revendiquer comme preuve de la vie sur Mars.

L’étude complète a été publiée dans la revue scientifique astrobiologie.

