Les Super Terres peuvent soutenir la vie dans de bonnes conditions, selon une étude

Une nouvelle étude, menée par l’Université de Zurich en Suisse, affirme que les soi-disant « Super Terres » – des planètes extraterrestres rocheuses jusqu’à 10 fois la masse de la Terre – pourraient développer les conditions pour abriter et maintenir la vie pendant des milliards d’années.

L’existence de ce que nous entendons par « vie » dépend de quelques facteurs essentiels : le carbone, l’eau liquide… mais les scientifiques s’accordent aussi sur la nécessité d’un climat tempéré, d’hélium et d’hydrogène. Et certaines Super Terres en sont pleines.

Les super Terres plus éloignées de leurs étoiles respectives peuvent remplir les conditions nécessaires pour soutenir la vie (Image : Aleksandr Kukharskiy/)

Le problème est que, à l’exception de ce que nous pouvons observer de leurs surfaces, nous ne savons pas en quoi les Super Terres sont différentes de notre planète. Les systèmes où nous les avons déjà trouvés sont assez variés, différents du nôtre : par exemple, nous n’avons pas de Super Terre ici, mais ils sont abondants dans la plupart des autres systèmes stellaires.

« Les exoplanètes que nous détectons sont si différentes des planètes de notre système solaire, et c’est le meilleur argument pour continuer à sortir des sentiers battus en ce qui concerne l’habitabilité de chacune », a déclaré Marit Mol Lous, qui signe le auteur de l’étude et responsable du domaine de la recherche sur les exoplanètes à l’Université de Zurich.

Selon l’étude, la plupart des Super Terres détectées sont sur des orbites proches de leurs étoiles – ces planètes sont les plus faciles à voir, mais cela pose un problème : les étoiles utilisent de l’hydrogène et de l’hélium comme carburant, et sont notoirement connues pour « exploser ». matière des planètes voisines qui la contiennent par leur chaleur.

Des cartes simulées, cependant, affirment qu’il y a des Super Terres plus éloignées de leurs étoiles, et celles-ci peuvent avoir retenu l’hydrogène et l’hélium de la jeunesse de leurs systèmes respectifs.

C’est là qu’interviennent les recherches effectuées à Zurich : les scientifiques ont étudié la possibilité qu’une exoplanète appartienne à la même catégorie que les Super Terres ou crée la vie, ou soit habitable pour soutenir la vie telle que nous la connaissons. Pour cela, l’atmosphère de cette planète devrait être remplie d’hydrogène et d’hélium, ce qui fonctionnerait comme une sorte «d’effet de serre pour de bon», protégeant la chaleur même si elle est loin de l’étoile.

Échange de nombres : les chercheurs ont créé des modèles de simulation en considérant les Super Terres entre une et 10 fois la masse de notre planète, en orbite autour d’étoiles semblables au Soleil à des distances comprises entre une et 100 unités astronomiques, ou « UA » (une UA équivaut à la distance de la Terre à le Soleil ou, concrètement, 150 millions de kilomètres).

Selon les résultats, les Super Terres avec des distances supérieures à 2 UA pourraient avoir des conditions climatiques tempérées et de l’eau liquide à leur surface pendant quelque part entre 5 et 8 milliards d’années.

Mol Lous affirme que ce stockage de chaleur serait toujours en vigueur même si la planète en question « craquait », c’est-à-dire déviait de son orbite au point de se dissocier de l’étoile qui la retenait dans le système. De telles planètes sont relativement courantes dans l’univers, et l’équipe de Zurich a conclu que, juste avant qu’elles ne dégagent de l’eau liquide, elles étaient considérablement chaudes : en pratique, une planète errante jusqu’à cinq fois la masse de la Terre pourrait avoir de l’eau liquide pendant 50 minutes. milliards d’années, si leurs atmosphères sont 10 000 fois plus massives que la nôtre.

Cependant, il n’y a toujours aucune raison de célébrer avec une promenade souriante sur les surfaces des Super Terres : Mol Lous dit que les différences d’atmosphère, de masse planétaire et, en général, de climatologie leur feraient subir une telle pression, que juste être à l’intérieur d’eux serait « comparable à ce que nous voyons dans les profondeurs de l’océan ».

Considérant que nous ne pouvons pas survivre là-bas, alors l’idée serait assez désagréable.

De plus, en raison de la distance des Super-Terres à leurs étoiles, toute lumière qu’elles reçoivent serait ignoble, de sorte que le travail énergétique dépendrait d’autres sources, telles que les réactions chimiques.

« La question de savoir si la vie peut s’épanouir sur une telle planète est une question à laquelle nous devons répondre, mais c’est difficile compte tenu du peu de connaissances que nous en avons », a déclaré Mol Lous. « Il y a des formes de vie sur Terre qui vivent dans des conditions extrêmes, et cela pourrait être quelque peu similaire aux environnements des planètes que nous avons étudiées, donc nous ne pensons pas que ce soit impossible. Mais encore une fois, nous avons encore beaucoup de questions auxquelles répondre.

L’étude complète est disponible dans la revue scientifique Astronomie naturelle.

