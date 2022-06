La NASA lance CAPSTONE pour une mission historique sur la Lune

Enfin, après plusieurs retards, le minuscule CAPSTONE est dans l’espace pour son long voyage vers la Lune. Le petit cube, couplé à la fusée Electron de Rocket Lab, a été lancé mardi matin (28) à 6h55 (GMT) au large de la péninsule de Māhia en Nouvelle-Zélande.

Après avoir été reportée à plusieurs reprises, la mission devait avoir lieu hier (27). Cependant, une fois de plus, le lancement n’a pas eu lieu, cette fois à la demande de Rocket Lab, qui a effectué de nouvelles vérifications sur sa fusée. Mais ce mardi, la procédure s’est finalement achevée avec succès.

CAPSTONE est très petit, pesant environ 25 kg, et testera la stabilité de l’orbite lunaire. Bien que ne faisant pas officiellement partie du programme Artemis, le lancement de la petite sonde aidera la NASA dans son objectif de ramener les humains sur la Lune.

Mission CAPSTONE

Bien qu’il ait été lancé aujourd’hui sur la Lune, CAPSTONE mettra encore un certain temps à atteindre le satellite naturel. Le cube devrait être en orbite lunaire le 13 novembre, après un long voyage.

C’est une grande différence, par exemple, avec la mission Apollo, qui est arrivée en 3 jours sur le satellite. Cependant, à cette occasion, la fusée la plus puissante jamais lancée par l’agence, la Saturn V, a été utilisée.

CAPSTONE, quant à lui, a été lancé par Electron, développé pour emmener de petits satellites en orbite terrestre et, par conséquent, beaucoup moins puissants. Le cube voyage maintenant à bord de Photon, la navette spatiale de Rocket Lab, qui a été intégrée à l’étage supérieur de l’Electron à deux étages. Environ neuf minutes après le lancement d’aujourd’hui, Photon et CAPSTONE se sont séparés de l’étage supérieur en orbite terrestre basse.

La mission placera le cube sur l’orbite quasi rectiligne du halo (NRHO), la position sur l’orbite lunaire où la NASA a l’intention d’installer la station spatiale Gateway, un élément fondamental du programme Artemis. Le point devrait être extrêmement stable, mais comme aucun vaisseau spatial n’a occupé la position auparavant, les tests sont toujours un défi.

« CAPSTONE est un exemple de la façon dont la collaboration avec des partenaires commerciaux est au cœur des plans ambitieux de la NASA pour explorer la Lune et au-delà », a déclaré Jim Reuter, administrateur associé de la Direction des missions de technologie spatiale de la NASA. « Nous sommes ravis du démarrage réussi de la mission et attendons avec impatience ce que CAPSTONE fera lorsqu’il atterrira sur la Lune. »

La mission de plus de 120 millions de BRL est dirigée par la NASA et la société Advanced Space, en plus de Rocket Lab. Le lancement est également une étape importante pour l’exploration spatiale par des entreprises privées. C’est, par exemple, la première fois que Rocket Lab lance une mission dans l’espace lointain.

