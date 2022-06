Une fusée non identifiée s’est écrasée sur la lune et a provoqué un étrange double cratère

Le vaisseau spatial Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA a photographié un double cratère sur la Lune, causé par le crash d’une fusée non identifiée.

Le double cratère causé par le crash de la fusée non identifiée. Crédit : NASA / Goddard / Université d’État de l’Arizona

Le 4 mars, le corps d’une mystérieuse fusée s’est écrasé à la surface de la Lune après avoir erré dans le système solaire pendant des années. Maintenant, les scientifiques de la NASA ont identifié et photographié avec précision le site d’impact sur la face cachée du satellite, où un double cratère étrange et inattendu s’est formé. Les astronomes, en fait, n’en attendaient qu’un. Comme le précise un communiqué de presse de l’agence aérospatiale américaine, en effet, normalement les restes d’une fusée typique génèrent un seul cratère dû au composant ayant la plus grande masse, celui des moteurs. Le corps restant est plus léger puisqu’il s’agit généralement d’un cylindre métallique vide, le réservoir où était logé le propulseur. Mais le fait que deux cratères (se chevauchant partiellement) se soient formés sur la Lune suggère que la fusée avait une masse importante dans deux parties différentes. Cela pourrait aider les experts à faire la lumière sur le mystère de l’impact.

Crédit : NASA / Goddard / Université d’État de l’Arizona

Tout a commencé en janvier de cette année, lorsque l’astronome spécialiste des débris spatiaux Bill Gray a découvert les restes de la fusée sur une trajectoire de collision contre la surface lunaire. Il a d’abord cru qu’il s’agissait du deuxième étage – et du moteur – d’un lance-roquettes Falcon 9 de SpaceX, la société aérospatiale privée de l’homme le plus riche du monde : Elon Musk. Plus précisément, ses calculs l’ont amené à croire qu’il s’agissait de la fusée lancée le 11 février 2015 pour mettre en orbite le satellite Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) de la NOAA. Cependant, grâce à la collaboration du Dr Jon Giorgini du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, il s’est rendu compte quelque temps plus tard que ses calculs étaient erronés et que la fusée à la dérive ne provenait pas de SpaceX. De nouvelles analyses ont pointé du doigt la fusée chinoise Longue Marche 3C avec laquelle les contacts ont été perdus en 2014. Cependant, dans ce cas également est venu le démenti de Pékin, qui a confirmé que cette fusée est régulièrement rentrée dans l’atmosphère terrestre. A ce jour donc, on ne sait pas quelle fusée a « blessé » la surface lunaire le 4 mars dernier. Les détails du double cratère, comme indiqué, aideront les experts à identifier le coupable potentiel.

Les cratères causés par les missions Apollo. Crédit : NASA / Goddard / Université d’État de l’Arizona

L’image des deux cratères a été capturée par la caméra du Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), une sonde en orbite autour de la Lune depuis 2009 (elle a été lancée le 18 juin 2009 depuis la base aérienne de Cap Canaveral, en Floride). Les astronomes ont estimé que les cratères individuels qui se chevauchent mesurent respectivement 16 et 18 mètres de diamètre. Ensemble, ils forment un cratère d’une longueur maximale d’environ 29 mètres. La somme est inférieure aux cratères laissés par le troisième étage « S-IVB » de la colossale fusée de lancement Saturne qui a amené les missions Apollo sur la lune il y a un demi-siècle. La NASA a publié des images des quatre cratères laissés par les missions Apollo 13, 14, 15 et 17 ; ils ont tous des dimensions irrégulières et le plus grand a un diamètre de 35 mètres. A ce jour, comme indiqué, nous ne savons pas quelle fusée a percuté la Lune le 4 mars. Nous savons seulement avec certitude qu’il s’agit de déchets humains, également présents sur Mars.

Crédit : NASA / Goddard / Université d’État de l’Arizona