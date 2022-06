Un dispositif militaire développé en Israël permet de « voir à travers les murs »

Une startup israélienne de technologie militaire appelée Camero-Tech a créé un appareil basé sur un radar qui, selon ses développeurs, permet aux soldats de littéralement « voir à travers les murs ».

Comme le rapporte le journal initiéle gadget futuriste, surnommé le Xaver 1000, soulève d’importantes questions éthiques sur la surveillance et la confidentialité.

Xaver 1000, l’appareil militaire qui peut voir à travers les murs. Image: Camera-Tech

Selon la description présentée sur le site internet de l’entreprise, l’appareil peut donner aux unités de renseignement « une vue 3D sans précédent de la connaissance de la situation », ainsi que la capacité de détecter des objets vivants (statiques ou dynamiques) derrière les murs et autres obstacles des physiciens.

Par conséquent, les équipes tactiques pourront obtenir une image très détaillée de ce qui se passe derrière une variété d’obstacles, ce qui leur permettra de se préparer avant de pénétrer dans les environnements urbains.

Selon les scientifiques qui ont développé le projet, l’appareil peut également être extrêmement utile lors d’opérations de recherche et de sauvetage, permettant aux sauveteurs de voir les sinistrés qui sont piégés à l’intérieur.

Toujours selon l’équipe, l’appareil est facile à manipuler et à exécuter, et peut être utilisé par un seul utilisateur. Il peut même renvoyer des données à la base militaire via WiFi.

Camero-Tech affirme également que l’appareil peut pénétrer à travers la plupart des murs et des matériaux courants, y compris le ciment et le béton, dans un rayon de 40 mètres à l’aide d’un radar ultra large bande à impulsions.

Un écran tactile intégré de dix pouces permet aux équipes de voir des objets vivants derrière presque n’importe quel obstacle, et même de dire s’il s’agit d’un adulte, d’un enfant ou d’un animal, ou s’il est assis, debout ou allongé. Tout cela grâce à un algorithme d’Intelligence Artificielle capable de suivre vos mouvements.

À environ 17 kg, l’appareil peut être emballé de manière significative grâce à une antenne pliable, ce qui lui permet d’être facilement positionné dans presque tous les environnements.

Alors que l’outil représente un avantage tactique critique sur le terrain et peut sauver des vies dans des situations de catastrophe naturelle, il présente également de nouvelles opportunités sinistres pour la surveillance invasive.

