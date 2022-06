Une explosion récemment découverte remet en question ce que la science sait des sursauts radio rapides

Un sursaut radio cosmique récemment découvert possède des propriétés uniques qui fournissent aux scientifiques des indices importants sur les causes possibles de ces mystérieux phénomènes astronomiques connus sous le nom de sursauts radio rapides (FRB).

Ensuite, une image optique, une infrarouge et une radio du champ de FRB 20190520B. Crédit : K. Aggarwal et al.

Dans le même temps, de telles caractéristiques remettent en question ce que les astronomes pensaient savoir sur ces puissantes explosions, comme décrit dans une nouvelle étude publiée dans la revue la nature Durant ce mois.

Détectés pour la première fois en 2007, les FRB sont des impulsions extrêmement lumineuses d’ondes radio provenant de galaxies lointaines. En une milliseconde seulement, ils libèrent autant d’énergie que le Soleil pendant plusieurs jours. Au cours des 15 dernières années, environ 800 FRB ont été observés, et ce nombre tend à augmenter de plus en plus.

Selon Kshitij Aggarwal, chercheur affilié à l’Université de Virginie-Occidentale, aux États-Unis, lorsqu’un télescope capture un FRB, l’une des caractéristiques les plus importantes que les scientifiques examinent est ce qu’on appelle la diffusion, qui est essentiellement une mesure de la façon dont un FRB est étiré lorsqu’il atteint la Terre.

« Le plasma qui se trouve entre les étoiles et les galaxies ralentit toute la lumière – y compris les ondes radio –, mais les basses fréquences ressentent cet effet plus fortement et ralentissent plus que les hautes fréquences », a expliqué Aggarwal dans un article publié sur le site. La conversation.

« Les FRB contiennent une gamme de fréquences, de sorte que la lumière à haute fréquence de la rafale frappe la Terre plus tôt que les basses fréquences, provoquant une diffusion », a déclaré le chercheur, qui est l’un des auteurs de la nouvelle étude. « Cela permet aux scientifiques d’utiliser la diffusion pour estimer à quelle distance de la Terre un FRB est né. Plus un FRB est étiré, plus le signal doit avoir traversé de plasma et plus la source doit être éloignée.

FRB190520 est une rafale radio à répétition rapide

Le nouveau FRB découvert par Aggarwal et son équipe s’appelle FRB190520. Ils l’ont trouvé à l’aide du radiotélescope sphérique à ouverture de 500 mètres de la Chine (FAST), également connu sous le nom de « l’œil du ciel ».

« Une chose immédiatement intéressante que nous avons remarquée à propos de FRB190520 est qu’il est l’un des 24 seuls FRB qui se répètent, et il le fait beaucoup plus souvent que d’autres », a déclaré Aggarwal. « Il a produit 75 rafales sur une période de six mois en 2020. »

Dans les graphiques de la ligne a, il y a le spectre dynamique de la fréquence de salve avec des preuves significatives d’amplification des impulsions. En b sont des exemples de rafales sans preuve significative d’amplification des impulsions. Crédit : K. Aggarwal et al.

L’équipe a ensuite utilisé les observations du radiotélescope de pointe Very Large Array (VLA) au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, pour en savoir plus sur ce FRB et a réussi à identifier l’emplacement de sa source – une galaxie naine à environ 3 milliards à des années-lumière de la Terre. « C’est alors que nous avons commencé à réaliser à quel point ce FRB est vraiment unique et important », a rapporté Aggarwal.

Tout d’abord, ils ont découvert qu’il existe un signal radio persistant, bien que beaucoup plus faible, émis par quelque chose du même endroit d’où vient FRB190520. « Puisque nous avons pu identifier que le FRB provenait d’une galaxie naine, nous avons pu déterminer exactement à quelle distance cette galaxie se trouve de la Terre. Mais ce résultat n’avait aucun sens.

À la surprise des chercheurs, l’estimation de distance qu’ils ont faite en utilisant la diffusion FRB était de 30 milliards d’années-lumière de la Terre, une distance 10 fois supérieure aux 3 milliards d’années-lumière réelles de la galaxie.

Les astronomes n’ont pu déterminer l’emplacement exact – et donc la distance de la Terre – que de 19 autres sources FRB. Pour le reste des FRB connus, les astronomes doivent se fier uniquement à la diffusion pour estimer leur distance par rapport à notre planète.

« Pour les FRB avec des emplacements d’origine connus, les distances de diffusion estimées sont très similaires aux distances réelles de leurs galaxies d’origine », a expliqué Aggarwal. « Mais ce nouveau FRB montre que les estimations utilisant la diffusion peuvent parfois être incorrectes et jeter beaucoup d’hypothèses par la fenêtre. »

Et après

Cette nouvelle découverte soulève certaines questions, telles que si les signaux radio persistants sont courants, quelles conditions les produisent et si le même phénomène qui produit les FRB est responsable de l’émission du signal radio persistant.

De plus, selon Aggarwal, la raison pour laquelle la dispersion de FRB190520 était tellement plus grande qu’elle ne devrait l’être est également un grand mystère. « Était-ce dû à quelque chose de proche de la FRB ? Était-ce lié à la source radio persistante ? Cela a-t-il à voir avec la matière dans la galaxie d’où vient ce FRB ? Toutes ces questions n’ont pas trouvé de réponse », a déclaré le chercheur, révélant que lui et son équipe se concentreront sur l’étude du phénomène à l’aide de plusieurs télescopes différents à travers le monde.

« En étudiant le FRB, sa galaxie et l’environnement spatial autour de sa source, nous espérons trouver des réponses à de nombreux mystères qu’il a révélés », a-t-il déclaré.

D’autres réponses pourraient également provenir d’études plus approfondies sur ce sujet et sur d’autres FRB dans les années à venir. Plus les astronomes cataloguent d’enregistrements, plus grandes sont leurs chances de découvrir des FRB aux propriétés intéressantes qui pourraient aider à démêler ces phénomènes astronomiques fascinants.

