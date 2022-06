La plus grande étoile de la Voie lactée, VY Canis Majoris pourrait mourir dans un processus inconnu

Ambesh Singh et Lucy Ziurys, deux chercheurs en astronomie à l’Université de l’Arizona, ont dirigé une équipe de scientifiques qui a créé l’une des cartes tridimensionnelles les plus détaillées des molécules autour d’une étoile supergéante rouge – mais pas n’importe laquelle : l’étoile observée était VY Canis Majoris (VYCa), peut-être la plus grosse étoile de la Voie lactée.

Les informations ont été recueillies à partir des données de l’observatoire Atacama Large Millimeter Array (ALMA), et bien qu’elles soient encore en cours d’analyse, elles ont déjà apporté de premières conclusions (présentées par l’équipe au Société astronomique américaine) sur la façon dont l’énorme star est en train de mourir.

Les supergéantes rouges sont peut-être les plus grandes étoiles de l’univers en termes de volume (mais pas de masse ou de luminosité). Deux exemples bien connus du type sont Antares et Bételgeuse, mais nous avons ici un autre « joueur » de cette équipe, très proche de nous, car VY Canis Majoris est situé « seulement » à 3 009 années-lumière de la Terre.

« Pensez-y comme une Betelgeuse sous stéroïdes », a déclaré Ziurys, dans un communiqué publié par l’Université de l’Arizona. « Il est beaucoup plus grand et plus massif, et il subit des éruptions massives plus violentes tous les 200 ans en moyenne. »

Dans le passé, on pensait que les supergéantes rouges comme VY Canis Majoris mouraient comme n’importe quelle autre étoile : une explosion de supernova. Cependant, Ziurys et Singh soutiennent que, si tel était le cas, nous devrions trouver beaucoup plus de restes de ces explosions dans le ciel – compte tenu de ces deux facteurs seuls, les chiffres ne correspondent tout simplement pas.

« Maintenant, nous pensons qu’ils pourraient s’effondrer silencieusement dans des trous noirs, mais nous ne savons pas lesquels finissent leur vie de cette façon, ni même pourquoi et comment cela se produit », a déclaré Zyuris, justifiant la production de l’étude.

L’un des principaux facteurs qui indiquent la mort d’une étoile est sa perte de masse. Le problème est que VY Canis Majoris semble avoir un processus différent des autres étoiles : « vous ne voyez pas cette perte homogène et symétrique, mais une série de cellules convexes qui explosent à travers la photosphère de l’étoile, comme s’il s’agissait de balles de revolver géantes, éjectant la masse dans différentes directions », a expliqué Zyuris. « C’est très similaire aux éjections de masse coronale du Soleil, mais des milliards de fois plus grandes. »