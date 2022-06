La découverte de nouveaux virus fournit des indices sur les origines d’une vie complexe

Des chercheurs de l’Université du Texas-Austin, aux États-Unis, ont effectué une analyse sans précédent de certains virus qui infectent un groupe de microbes pouvant inclure les ancêtres de toute vie complexe. Les résultats de l’étude ont été publiés ce lundi (27) dans la revue Microbiologie naturelle.

La découverte offre des indices alléchants sur les origines de la vie et suggère de nouvelles directions pour explorer l’hypothèse selon laquelle les virus étaient essentiels à l’évolution des humains et d’autres formes de vie complexes.

Les chercheurs de l’UT Austin ont utilisé le submersible Alvin pour échantillonner des sédiments et des microbes à 2000 m de profondeur dans le golfe de Californie. 1 crédit

Il existe une hypothèse selon laquelle toutes les formes de vie complexes, telles que les humains et les autres êtres eucaryotes (êtres vivants avec des cellules eucaryotes, c’est-à-dire avec un noyau cellulaire entouré d’une membrane et avec plusieurs organites) sont nées lorsque les archées et les bactéries ont fusionné pour former un organisme hybride.

Aussi appelées archées, les archées sont des êtres vivants unicellulaires morphologiquement proches des bactéries, mais génétiquement et biochimiquement aussi distincts d’elles que des eucaryotes. Selon des recherches récentes, les premiers eucaryotes sont des descendants directs des soi-disant archées Asgard, un sous-groupe d’archées.

Maintenant, l’étude dirigée par Ian Rambo, qui était sa thèse de doctorat à l’UT Austin, met en lumière la façon dont les virus peuvent également avoir joué un rôle dans cette histoire d’un milliard d’années.

« Cette recherche ouvre une porte pour mieux résoudre l’origine des eucaryotes et comprendre le rôle des virus dans l’écologie et l’évolution des archées d’Asgard », a déclaré Rambo. « Il existe une hypothèse selon laquelle les virus pourraient avoir contribué à l’émergence d’une vie cellulaire complexe. »

Il fait référence à une théorie très controversée appelée eucaryogénèse virale, qui suggère qu’en plus des bactéries et des archées, les virus peuvent avoir contribué à une certaine composante génétique du développement des eucaryotes. Bien qu’elles ne confirment pas cette hypothèse, les découvertes de Rambo et de son équipe offrent des indices intéressants.

Le virus découvert a des caractéristiques uniques

Les virus récemment découverts infectant les archées asgard ont certaines caractéristiques similaires aux virus qui ciblent les eucaryotes, notamment la capacité de copier leur propre ADN et de détourner les systèmes de modification des protéines de leurs hôtes.

Parce que ces agents infectieux ont des caractéristiques de virus qui infectent les eucaryotes et les procaryotes (organismes avec des cellules sans noyau), ils sont uniques en ce sens qu’ils ne ressemblent pas tout à fait à ceux qui infectent d’autres formes de vie complexes.

Les virus avec des génomes similaires sont regroupés, y compris ceux qui infectent les bactéries (à gauche) et les eucaryotes (à droite et en bas au centre). Les virus qui infectent les archées asgard sont uniques, selon l’étude. Crédit : Université du Texas-Austin

« Ce qui est excitant, c’est qu’il s’agit de types de virus entièrement nouveaux qui sont complètement différents de ce que nous avons vu auparavant chez les archées et les eucaryotes, infectant nos parents microbiens », a déclaré Brett Baker, professeur agrégé de sciences marines et de biologie intégrative et auteur correspondant sur l’étude.

Les archées d’Asgard, qui ont probablement évolué il y a plus de 2 milliards d’années et dont les descendants sont toujours vivants, ont été découvertes dans les sédiments marins profonds et les sources chaudes du monde entier, mais jusqu’à présent, une seule souche a été cultivée en laboratoire. Pour les identifier, les scientifiques prélèvent leur matériel génétique dans l’environnement puis assemblent leurs génomes.

Dans l’étude récente, les chercheurs ont scanné les génomes d’Asgard archaea pour répéter des régions d’ADN connues sous le nom de puces CRISPR, qui contiennent de petits morceaux d’ADN viral qui peuvent être précisément appariés aux virus qui ont précédemment infecté ces microbes.

Ces «empreintes digitales» génétiques ont permis d’identifier ces envahisseurs viraux furtifs qui infectent des organismes jouant un rôle clé dans l’histoire complexe des origines des eucaryotes.

« Nous commençons maintenant à comprendre l’implication et le rôle que les virus auraient pu jouer dans le puzzle de l’eucaryogenèse », a déclaré Valerie De Anda, associée de recherche à UT Austin et co-auteur de l’étude.

