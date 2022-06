Chef de l’ONU : « les océans sont en état d’urgence »

Lors d’une conférence sur l’environnement qui a débuté à Lisbonne, au Portugal, ce lundi (27), le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré à l’auditoire que les océans sont en «état d’urgence», soulignant à quel point le réchauffement climatique a eu un impact négatif. la santé de nos mers.

Selon plusieurs études, les océans sont responsables de fournir au moins 50% de l’oxygène respirable de la Terre et ont contribué à amortir l’impact du réchauffement climatique pour nous, les êtres vivants sur terre. Mais cela n’est pas venu sans coût : à mesure que les niveaux de dioxyde de carbone (CO2) dans les eaux augmentent, les mers qui l’absorbent deviennent de plus en plus acides, ce qui a un impact direct sur les animaux et les plantes marins.

Les océans peuvent être en état d’urgence, avec une augmentation de la pollution, de la chaleur et de l’acidité des eaux (Image : Damsea/)

De plus, plus de 90 % de l’excès de chaleur dû au changement climatique provoque des vagues qui tuent les récifs coralliens, élargissant efficacement les zones avec peu ou pas d’oxygène pour que les espèces puissent respirer.

« Nous commençons à peine à comprendre à quel point le réchauffement climatique détruit la santé de nos océans », a déclaré Charlotte de Fontaubert, responsable mondiale de la Banque mondiale pour les affaires climatiques.

Tout cela, outre une augmentation du volume de pollution – l’équivalent d’un camion poubelle plein de plastique par minute, selon le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Au rythme actuel, la production de déchets plastiques pourrait tripler pour atteindre un milliard de tonnes d’ici 2060, selon un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

La conférence durera cinq jours, où les panélistes ont également l’intention de parler de l’impact de la pêche sans restriction : « au moins un tiers des poissons sauvages sont surexploités, et moins de 10 % des océans sont protégés », a déclaré Kathryn Matthews, une scientifique le chef de l’ONG américaine Oceana, a déclaré à l’AFP. « Des navires de pêche destructeurs et illégaux opèrent toujours en toute impunité dans de nombreuses eaux côtières et en pleine mer. »

Selon l’ONG, une partie du blâme revient au gouvernement lui-même : 35 millions de dollars américains (183,23 millions de reais) ont été versés à l’industrie de la pêche sous forme de subventions. L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a pris des mesures pour réduire ces avantages, mais les experts affirment que l’effet sera minime, voire inexistant.

D’autres points d’intérêt pour la recherche seront l’expansion des régions de conservation de l’eau et la capacité des océans en cas d’urgence à absorber le CO2, soit en augmentant les protections naturelles, telles que les mangroves et les marécages ; ou des efforts artificiels tels que la géo-ingénierie.

