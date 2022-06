La mission BepiColombo effectue un deuxième survol de Mercure

En octobre 2021, les agences spatiales japonaise (JAXA) et européenne (ESA) ont confirmé le premier passage du vaisseau spatial BepiColombo par Mercure, qui a rendu aux opérateurs sur Terre des informations intéressantes sur la planète la plus proche du Soleil.

La sonde BepiColombo a effectué son deuxième passage à travers Mercure jeudi (23). Image : ESA

Lancée en octobre 2018, la mission BepiColombo comprend trois instruments, dont un satellite planétaire, un orbiteur magnétosphérique et un module de transfert.

Jeudi dernier (23), le vaisseau spatial a effectué une nouvelle approche de la plus petite planète du système solaire, atteignant une distance impressionnante de 200 km et capturant de nouvelles images haute résolution, qui ont été publiées par l’ESA vendredi (24). Il s’agissait de la deuxième des six manœuvres d’assistance gravitationnelle prévues.

La mission BepiColombo a capturé cette vue de Mercure jeudi dernier, alors que le vaisseau spatial passait la planète pour la deuxième des six manœuvres d’assistance par gravité. Image : ESA/BepiColombo/MTM

Pendant le survol, trois caméras de surveillance étaient chargées de capturer des images en noir et blanc à une résolution de 1024 × 1024 pixels, qui ont été ajoutées aux données scientifiques collectées par d’autres instruments.

Selon le communiqué de l’ESA, l’opération s’est déroulée du côté nuit de la planète, permettant d’enregistrer les premières images de Mercure illuminé environ cinq minutes après l’approche, à une distance d’environ 800 km. Des photos ont également été prises 40 minutes après la procédure, alors que l’engin spatial s’éloignait déjà à nouveau.

Alors que le vaisseau spatial se déplaçait du côté nuit au côté jour, le Soleil s’est apparemment élevé au-dessus de la surface cratérisée de Mercure, mettant en évidence la topographie du terrain. « Les images montrent de beaux détails de la planète, y compris l’un de mes cratères préférés, Heaney, dont j’ai suggéré le nom il y a quelques années », a déclaré Jack Wright, membre de l’équipe de la mission.