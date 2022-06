Comment les microbes de l’Arctique peuvent aider à rechercher la vie sur Mars

Une région de l’Arctique connue sous le nom de Ressort de marteau perdu contient des microbes adaptés aux environnements extrêmes et pourrait aider à rechercher des signes de vie sur Mars, selon une étude de l’Université McGill à Montréal, au Canada.

Selon l’étude, dans la région plus froide du Nunavut, où se trouve la source, les microbes vivent dans un environnement analogue à la vie sur Mars, avec de l’eau liquide extrêmement salée agissant comme un agent antigel à environ 600 mètres (m) sous la couche de glace. le pergélisol, populairement connu sous le nom de « glace éternelle ». Cependant, la même zone est presque dépourvue d’oxygène – moins d’une partie par million (1 ppm).

Les microbes observés dans les régions froides de la Terre pourraient également soutenir la vie sur Mars, selon une nouvelle étude canadienne.

La même chose peut être dite de Mars, qui, en plus d’avoir peu d’oxygène, a une forte distribution de dépôts de sel laissés par des masses d’eau très anciennes – et perdues depuis longtemps. Les scientifiques affirment que les cratères et les parois rocheuses se sont érodés à cause de l’eau qui s’accumule sous terre – un phénomène qui se produit tout le temps à Lost Hammer Spring.

L’équipe de scientifiques à l’origine de l’étude a entrepris de rechercher cette prémisse, en cataloguant les génomes de 110 espèces de microbes vivant dans la région canadienne, montrant comment ces organismes pourraient soutenir la vie sur Mars.

« Il a fallu quelques années de travail sur les sédiments avant de réussir à détecter les communautés microbiennes actives », a déclaré Elisse Magnuson, étudiante au doctorat à McGill et auteure principale de la nouvelle étude. Selon elle, les microbes de Lost Hammer Spring sont des organismes anaérobies, c’est-à-dire qu’ils n’utilisent pas d’oxygène pour respirer, mais du méthane et d’autres composants chimiques inorganiques.

Et Mars a du méthane. Trop de méthane. C’est juste que nous n’avons jamais pu déterminer si son origine sur la planète rouge est géologique ou biologique. Pour cette raison, les microbes peuvent nous aider à comprendre si – et comment – ​​la vie sur Mars a pu exister dans un passé lointain et, qui sait, aussi dans le présent.

« Les organismes que nous avons trouvés et catalogués dans Lost Hammer sont surprenants car, contrairement à d’autres microbes, ils ne dépendent pas de matières organiques ou d’oxygène pour vivre », a déclaré Lyle Whyte, chef de l’équipe de recherche de McGill et président de la microbiologie polaire. « Ils sont également capables de convertir le dioxyde de carbone et l’azote de l’atmosphère, ce qui les rend hautement adaptés pour survivre et prospérer dans des environnements très extrêmes sur Terre et au-delà. »

Les tests de l’étude sont si intéressants que les scientifiques travaillant actuellement sur ExoMars, le projet de l’Agence spatiale européenne (ESA), envisagent de tester des instruments de détection de la vie sur les microbes de Lost Hammer.

La recherche complète a été publiée et examinée dans Journal ISME.

