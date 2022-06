Cerro Chato, un site fossilifère très précieux, est « redécouvert » après 70 ans

L’un des plus grands trésors de la paléontologie, le site du Cerro Chato, a été « redécouvert » après 70 ans d’être considéré comme perdu. Situé à Rio Grande do Sul, très près de notre frontière avec l’Uruguay, le site est considéré comme l’un des plus précieux dans le domaine de la recherche préhistorique et peut offrir plus de détails sur l’événement d’extinction qui s’est produit pendant la période permienne, où 95% de la vie sur Terre a été anéantie de la planète.

À l’origine, Cerro Chato a été découvert en 1951. À l’époque, les scientifiques du monde entier étaient extrêmement enthousiasmés par l’exploit, mais le problème est que la région n’a aucune sorte de marquage territorial naturel (et, dans les années 1950, des technologies comme » GPS » n’étaient même pas rêvés), nous avons donc fini par perdre leurs coordonnées.

Le parc fossile de Cerro Chato a été considéré comme perdu pendant des décennies, mais il a été redécouvert en 2019 et, maintenant en 2022, une étude menée par des experts brésiliens élargit la capacité de recherche de la région (Image : Ferraz et al./Handout)

« Pendant des décennies, la localisation géographique de ce site était inconnue. Heureusement, après si longtemps, nous aurons l’opportunité de continuer à écrire l’histoire du site à travers ses archives fossiles », a déclaré Joseline Manfroi, spécialiste de la paléobotanique à l’Universidade do Vale do Taquari et co-auteur d’une étude qui décrit le parc.

Il y a 260 millions d’années, la région aujourd’hui appelée « Cerro Chato » avait des conditions idéales pour protéger et préserver les organismes morts. Pour cette raison, la plupart des roches anciennes du parc sont remplies de fossiles extrêmement délicats, comme des plantes préhistoriques dont la fossilisation est beaucoup plus compliquée que celle des animaux, puisque les plantes n’ont pas de parties plus rigides (os, par exemple).

Environ 100 espèces de fossiles anciens – dont certains mollusques et poissons, mais aussi des plantes qui sont antérieures aux espèces modernes de conifères et de fougères – ont été cataloguées par les scientifiques originaux des années 1950 et réaffirmées par l’équipe dirigée par Manfroi.